Abuelo cubano de 91 años se emociona al recibir ayuda en la calle

Un anciano cubano de 91 años llamado Adriano conmovió a miles de personas en redes sociales tras ser captado en video recibiendo una bolsa de productos básicos de manos de la creadora de contenido Indriany, del canal Indriany Vlogs Family.

En un emotivo video, la joven logra reflejar la precariedad extrema y la vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores en Cuba.

Cuando Indriany encontró a Adriano en la calle, el anciano acababa de terminar su desayuno: café y un poco de pan, sin leche. "Ese fue tu desayuno, el café y el pancito. No hay leche o... No hay leche, sí, muy complicado", comentó la creadora al inicio del video.

Luego le entregó galletas dulces y de sal, ajo, cepillo y pasta de dientes, jabón, detergente y una agarradera para la cocina.

Parte de los productos habían sido enviados por una seguidora del canal llamada Damari: "Esas las envió Damari, una amiga del canal de nuestro proyecto. Y es tan fantástica", explicó la creadora durante la entrega.

Cuando Indriany le preguntó qué podía darle a cambio, Adriano respondió con honestidad desarmante: "Estoy muy corto de dinero".

Ante la pregunta de si podía ofrecer un abrazo, el anciano respondió de inmediato: "Eso sí".

Adriano vive solo y recibe visitas esporádicas de sus dos hijos. "Uno que lo crié y otro, pero están con sus mujeres. Está cada cual en lo suyo", contó el anciano. Para comer, a veces acude a la casa de los abuelos del barrio: "Yo como aquí muchas veces", admitió.

El video, publicado en Facebook con el título "Lo que hicimos por este abuelito en Cuba te va a hacer llorar", acumula más de 21,000 vistas y refleja una realidad que los datos confirman con crudeza: según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 79% de las personas mayores de 70 años en Cuba no puede realizar las tres comidas principales del día.