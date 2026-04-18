Justicia11J denuncia 775 presos políticos en Cuba, 338 de ellos condenados por las protestas del 11J

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La organización Justicia 11J denunció este viernes, Día Internacional de las Personas Presas Políticas, que en Cuba hay actualmente 775 prisioneros políticos, de los cuales 338 fueron sancionadas injustamente por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

"De acuerdo con nuestros registros, en estos momentos en la Isla hay 775 personas privadas de libertad por razones políticas. De ellas, 338 fueron sancionadas injustamente por participar en las históricas protestas de julio de 2021", señaló la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El desglose demográfico revela que 729 de los presos son hombres y 46 son mujeres.

Entre los 775 detenidos, 287 son afrodescendientes, 72 padecen enfermedades crónicas, 30 tienen discapacidad psicosocial, 26 son adultos mayores y 11 eran menores de edad al momento de su detención.

Además, 17 son madres, 141 son opositores, 34 son activistas o defensores de derechos humanos y ocho son periodistas independientes.

Justicia 11J también documentó patrones represivos sistemáticos en las cárceles cubanas: golpizas, torturas físicas y psicológicas, reclusión en celdas de castigo por largos períodos, traslados arbitrarios, desapariciones forzosas y negación de asistencia médica y religiosa.

La organización advirtió que las condiciones carcelarias —marcadas por sobrepoblación, falta de higiene, alimentación deficiente y carencia de agua e insumos médicos básicos— violan las Reglas Mandela y la Convención contra la Tortura, tratados internacionales de los que Cuba es signatario.

El régimen cubano, sin embargo, rechaza sistemáticamente estas denuncias y califica a los presos políticos de "vándalos", "delincuentes" o "mercenarios" acusados de sedición, desacato o propaganda enemiga, negando su condición política.

El informe llega dos semanas después de que el gobierno cubano anunciara, el 2 de abril, un indulto a 2,010 presos que excluyó explícitamente a los condenados por "delitos contra la autoridad" —sedición, desacato y desórdenes públicos—, categorías utilizadas precisamente para criminalizar a los manifestantes del 11J.

La organización Cubalex no pudo confirmar la liberación de ningún preso político tras ese indulto.

En marzo de 2026, el régimen había anunciado la excarcelación de 51 presos, pero Justicia 11J solo pudo verificar 20 como presos políticos efectivamente liberados.

La cifra actual de 775 representa una reducción respecto al pico de 1,494 presos políticos documentado en 2022, tras la ola masiva de detenciones que siguió a las protestas del 11J, aunque la organización Prisoners Defenders manejaba una cifra más alta —1,214— al cierre de febrero de 2026.

"Seguiremos documentando su situación, presentando sus testimonios ante mecanismos internacionales de Derechos Humanos y exigiendo su libertad inmediata e incondicional", concluyó Justicia 11J.