EE.UU. se prepara para incautar barcos vinculados a Irán

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El ejército de Estados Unidos se estaría preparando para abordar e incautar buques vinculados a Irán en aguas internacionales en los próximos días, según funcionarios citados por The Wall Street Journal, en una nueva fase de presión contra Teherán.

La medida forma parte de una estrategia más amplia denominada Economic Fury, que busca debilitar la economía iraní y forzar concesiones en torno a su programa nuclear.

La operación ampliaría el alcance de las acciones militares estadounidenses más allá de Oriente Medio, con el objetivo de interceptar petroleros y otros barcos comerciales asociados a Irán, incluidos los buques de la llamada “flota oscura”, utilizados para transportar crudo de forma clandestina.

Las tensiones han aumentado tras ataques atribuidos a fuerzas iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Además, Washington ha reforzado su presencia naval y ya ha obligado a varios barcos a regresar a puertos iraníes, mientras advierte que las embarcaciones que no cumplan podrían ser abordadas o confiscadas.

De acuerdo con la información publicada, el ejército iraní ha intensificado su control sobre el estrecho de Ormuz, llegando a atacar varios buques comerciales y declarando que la ruta está “estrictamente controlada”, lo que ha generado preocupación en la industria naviera internacional.

Estas acciones se producen pese a declaraciones previas del ministro de Exteriores iraní, quien aseguró que el estrecho permanecía abierto al tráfico comercial, afirmación que fue bien recibida por el presidente Donald Trump.

Aunque ambas partes mantienen contactos diplomáticos y evitan una confrontación directa a gran escala, la situación sigue siendo volátil, con negociaciones estancadas y el riesgo de nuevas escaladas militares en la región.