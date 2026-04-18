¡Apoteósico!: Venezolanos desbordan la Puerta del Sol en apoyo a María Corina Machado

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María Corina Machado protagonizó este sábado una concentración histórica en la Puerta del Sol de Madrid, donde decenas de miles de venezolanos de la diáspora la aclamaron con gritos de "¡Presidenta!" y "¡Libertad!" en lo que las estimaciones sitúan en hasta 200,000 asistentes.

Los venezolanos llegaron de todas partes de España y Europa con banderas tricolores, pancartas con lemas como "María Corina, esperanza y libertad", "Libertad para los presos políticos" y "Volver a casa a la venezolana", en un ambiente cargado de emoción, lágrimas y abrazos.

Venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid

Desde el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid, donde recibió la Medalla de Oro de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Machado arengó a la multitud: "Con toda esta energía que estoy sintiendo de vosotros, vamos a volver a Venezuela."

En su discurso en la Puerta del Sol, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 fue directa sobre el camino hacia la democracia: "La garantía de la estabilidad y la paz en Venezuela son elecciones limpias y libres, para que podamos avanzar en una transición ordenada."

Machado también respondió a quienes cuestionan la viabilidad electoral: "Algunos aliados del régimen han dicho que Venezuela no está lista para elecciones, pero les vamos a demostrar lo contrario. El 28 de julio desmontamos el fraude."

Anunció además su próximo regreso a Venezuela junto al presidente electo Edmundo González Urrutia: "Regresaré a Venezuela pronto y lo haré con nuestro admirado presidente Edmundo González Urrutia, un hombre que se ha ganado el respeto, amor y admiración del mundo."

La jornada del sábado comenzó con la entrevista de 27 minutos que Machado concedió en los estudios de Telecinco, su primera aparición en televisión española, donde relató su vida en clandestinidad, su salida de Venezuela en lancha y su conversación con Donald Trump, emocionando a los trabajadores venezolanos del canal.

La visita a Madrid fue el punto culminante de una gira europea que arrancó el 13 de abril en París, donde fue recibida por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

El viernes, Machado recibió la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida, se reunió con el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo —quien la saludó con un "¡Valiente!"— y con Santiago Abascal, de Vox, además de participar en un encuentro con cinco activistas cubanos en la sede del PP en la calle Génova.

Machado no se reunió con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien se encontraba en una cumbre en Barcelona.

La Nobel de la Paz escapó de Venezuela el 11 de diciembre de 2025 en una operación secreta apoyada por Estados Unidos, tras 16 meses en clandestinidad evadiendo una orden de arresto del régimen de Nicolás Maduro y una prohibición de salida vigente desde hacía más de una década.

Madrid, que alberga la mayor comunidad venezolana de Europa, se convirtió este sábado en el epicentro simbólico de una diáspora que, como describió una testigo presencial, dejó de ser ausencia para convertirse en presencia poderosa.

"Este es un día que recordaré toda mi vida, es un día en el cual el grito de libertad de Venezuela ha retumbado", declaró Machado ante la multitud que llenó la plaza.