Trump impulsa el uso de psicodélicos para tratar enfermedades de salud mental

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva en el Despacho Oval para impulsar la investigación y el acceso a sustancias psicodélicas —como la ibogaína, la psilocibina y el LSD— como nuevas opciones de tratamiento para personas con trastornos graves de salud mental.

La directiva establece nuevas orientaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplíe el acceso de los investigadores a estas sustancias, hoy clasificadas como drogas ilegales en Estados Unidos, en entornos terapéuticos estrictamente controlados.

"Me complace anunciar reformas históricas destinadas a acelerar drásticamente el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados en fármacos psicodélicos", declaró Trump antes de firmar la orden.

El mandatario estuvo flanqueado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comisionado de la FDA, Marty Makary; el popular presentador de pódcast Joe Rogan; y los hermanos Marcus y congresista republicano de Texas y veterano de la Marina Morgan Luttrell.

Trump justificó la medida citando la crisis de suicidios entre excombatientes: según el informe anual del Departamento de Asuntos de Veteranos de 2024, un promedio de 17.6 veteranos mueren por esta causa cada día en Estados Unidos, con 6,407 muertes registradas solo en 2022.

"En muchos casos, estos tratamientos experimentales han demostrado tener el potencial de transformar la vida de quienes padecen enfermedades mentales graves y depresión, incluidos nuestros queridos veteranos", subrayó el presidente.

La orden crea vías rápidas de evaluación y aprobación mediante certificados de prioridad nacional para psicodélicos que ya cuenten con la designación de Terapia Innovadora de la FDA.

También ordena a la FDA y a la agencia antidrogas establecer un mecanismo de acceso para que pacientes elegibles —especialmente enfermos terminales— puedan acceder a psicodélicos en fase de investigación.

Además, la directiva asigna 50 millones de dólares a través del programa de investigación avanzada en salud para financiar programas estatales con psicodélicos destinados a enfermedades mentales graves.

El fiscal general deberá revisar el estatus regulatorio de las sustancias psicodélicas que completen con éxito ensayos de fase tres, con el objetivo de facilitar su reclasificación y uso médico lo antes posible.

Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en julio de 2025, documentó reducciones promedio del 88% en síntomas de estrés postraumático, 87% en depresión y 81% en ansiedad en 30 veteranos tratados con ibogaína al mes del tratamiento.

Joe Rogan relató que fue él quien envió a Trump información sobre la ibogaína, y que el presidente respondió de inmediato: "Suena genial. ¿Quieres aprobación de la FDA? Hagámoslo."

La iniciativa se enmarca en el movimiento Hacer América Saludable de Nuevo, impulsado por Kennedy desde que fue confirmado como secretario de Salud en febrero de 2025, y llega meses después de que Trump firmara, en diciembre de 2025, una orden para reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa con el fin de facilitar la investigación médica.

"Les debemos a nuestros combatientes y veteranos voltear cada piedra para aliviar el impacto emocional y mental de sus despliegues", concluyó Trump.