EE.UU. sanciona a viceministro del Interior del régimen de Ortega por graves violaciones de derechos humanos

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El secretario de Estado Marco Rubio anunció este sábado sanciones contra Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Interior del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, por su participación en graves violaciones de derechos humanos.

La medida se anunció en el octavo aniversario del inicio de las protestas populares en Nicaragua, el 18 de abril de 2018, cuando la represión gubernamental dejó más de 325 manifestantes asesinados según cifras del Departamento de Estado.

Las sanciones contra Cañas Novoa, impuestas bajo la Sección 7031(c), incluyen restricciones de visa, prohibición de entrada a Estados Unidos y congelamiento de activos.

Rubio calificó la actuación del régimen como una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen.

La acción de este sábado se suma a una semana de intensa presión de la administración Trump contra Managua: apenas el pasado jueves, el Departamento del Tesoro había sancionado a dos hijos de la pareja presidencial, a cinco funcionarios más y a siete empresas del sector aurífero.

Los hijos sancionados el jueves son Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, delegado presidencial para el deporte.

Entre los funcionarios designados ese mismo día figuró el viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y el ciudadano chino Bian Feiwu, presidente de Zhong Fu Development S.A.

Las siete empresas mineras sancionadas el jueves incluyen Exportadora de Metales S.A., Grupo Minero Xiloá S.A., Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A., Brother Metal S.A., Zhong Fu Development S.A. y Santa Rita Mining Company S.A.

El detonante de las sanciones al sector minero fue la confiscación, en 2025, de la planta de procesamiento de oro de BHMB Mining Nicaragua S.A., empresa con inversión estadounidense fundada en 2019, sin compensación alguna.

En marzo de 2026, los inversores de BHMB iniciaron acciones legales contra el Estado nicaragüense reclamando más de 80 millones de dólares en daños.

El Departamento del Tesoro acusó al régimen de haber reestructurado desde 2020 el sector aurífero en una red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio.

El Departamento de Estado añadió que la dictadura ha consolidado continuamente su poder ilegítimo en manos de la familia gobernante, designando a sus hijos como funcionarios de la dictadura para llevar a cabo sus objetivos dinásticos.

Nicaragua registró exportaciones de oro por 1,960 millones de dólares en 2025, un 44.4% más que el año anterior, siendo el principal producto de exportación del país según el Banco Central de Nicaragua.

La semana del 16 al 18 de abril representa la acción más amplia y coordinada de Washington contra el régimen de Ortega hasta la fecha, combinando sanciones del Tesoro al sector minero con sanciones del Departamento de Estado por violaciones de derechos humanos, en el marco de la política de presión máxima de la administración Trump.