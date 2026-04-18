Gobierno de Trump ofrece Starlink a Cuba y exige elecciones y liberación de presos políticos

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Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos viajaron el pasado viernes a La Habana para reunirse con representantes del régimen cubano y presentar una serie de exigencias a cambio de alivio económico y diplomático, según publicó el medio Axios.
La delegación se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo", a quien a parecer Washington considera el portavoz de facto de su abuelo, quien sigue siendo el poder real en Cuba pese a que Miguel Díaz-Canel ostenta la presidencia oficial.
Entre las propuestas concretas, EE.UU. ofreció restaurar el acceso a internet en la isla mediante la instalación de servicios de satélite Starlink, una medida que representaría un cambio radical en la política de telecomunicaciones cubana, donde ETECSA mantiene el monopolio hasta 2036 y el régimen ha calificado el uso de esa tecnología de agresión digital.
Las exigencias estadounidenses incluyen la compensación a residentes y corporaciones cuyos bienes fueron confiscados tras la Revolución de 1959, la liberación de presos políticos y la garantía de mayores libertades políticas que conduzcan eventualmente a elecciones libres y justas.
EE.UU. también reiteró su disposición a ayudar a eliminar el embargo si Cuba cumple esas condiciones. Un funcionario senior del Departamento de Estado advirtió que "la economía cubana está en caída libre y las élites gobernantes de la isla tienen una pequeña ventana para hacer reformas clave respaldadas por EE.UU. antes de que las circunstancias empeoren irreversiblemente".
La delegación también expresó preocupaciones sobre "grupos de inteligencia extranjera, militares y de terror que operan con permiso del gobierno cubano a menos de 100 millas del territorio estadounidense", según el mismo funcionario.
Sin amenazar directamente al régimen, Washington dejó clara su postura: "El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, si es posible, pero no permitirá que la isla colapse en una amenaza mayor para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar".
Preguntas frecuentes sobre las negociaciones entre EE.UU. y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué propone EE.UU. a Cuba respecto a Starlink?
EE.UU. ha propuesto la instalación de servicios de satélite Starlink en la isla como parte de un esfuerzo para restaurar el acceso a internet en Cuba. Esto representaría un cambio significativo en la política de telecomunicaciones cubana, que actualmente está bajo el monopolio de ETECSA hasta 2036. Esta oferta está condicionada a que el régimen cubano acepte ciertas exigencias de EE.UU.
¿Cuáles son las exigencias de EE.UU. para aliviar el embargo a Cuba?
EE.UU. ha planteado varias condiciones para considerar el alivio del embargo a Cuba, que incluyen la compensación a residentes y corporaciones cuyos bienes fueron confiscados tras la Revolución de 1959, la liberación de presos políticos, y la garantía de mayores libertades políticas que conduzcan a elecciones libres y justas.
¿Quién es "El Cangrejo" y qué papel juega en las negociaciones entre EE.UU. y Cuba?
"El Cangrejo" es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y considerado el portavoz de facto del histórico líder cubano. Su papel en las negociaciones con EE.UU. ha ganado relevancia, dado que Washington lo ve como un interlocutor clave del verdadero poder en Cuba, más allá del presidente formal Miguel Díaz-Canel.
¿Por qué se considera que la economía cubana está en crisis?
La economía cubana está en una crisis profunda debido a una contracción acumulada del 23% desde 2019 y una caída proyectada del 7,2% del PIB para este año. La situación se ha agravado por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y las sanciones energéticas impuestas por EE.UU.
¿Cuál es la postura de EE.UU. respecto a la seguridad en la región con relación a Cuba?
EE.UU. ha expresado preocupaciones sobre la presencia de grupos de inteligencia extranjera, militares y de terror que operan con el permiso del gobierno cubano cerca del territorio estadounidense. Esta situación es vista como una amenaza potencial para la seguridad nacional de EE.UU.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.