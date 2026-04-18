Gobierno de Trump ofrece Starlink a Cuba y exige elecciones y liberación de presos políticos

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Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos viajaron el pasado viernes a La Habana para reunirse con representantes del régimen cubano y presentar una serie de exigencias a cambio de alivio económico y diplomático, según publicó el medio Axios.

La delegación se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo", a quien a parecer Washington considera el portavoz de facto de su abuelo, quien sigue siendo el poder real en Cuba pese a que Miguel Díaz-Canel ostenta la presidencia oficial.

Entre las propuestas concretas, EE.UU. ofreció restaurar el acceso a internet en la isla mediante la instalación de servicios de satélite Starlink, una medida que representaría un cambio radical en la política de telecomunicaciones cubana, donde ETECSA mantiene el monopolio hasta 2036 y el régimen ha calificado el uso de esa tecnología de agresión digital.

Las exigencias estadounidenses incluyen la compensación a residentes y corporaciones cuyos bienes fueron confiscados tras la Revolución de 1959, la liberación de presos políticos y la garantía de mayores libertades políticas que conduzcan eventualmente a elecciones libres y justas.

EE.UU. también reiteró su disposición a ayudar a eliminar el embargo si Cuba cumple esas condiciones. Un funcionario senior del Departamento de Estado advirtió que "la economía cubana está en caída libre y las élites gobernantes de la isla tienen una pequeña ventana para hacer reformas clave respaldadas por EE.UU. antes de que las circunstancias empeoren irreversiblemente".

La delegación también expresó preocupaciones sobre "grupos de inteligencia extranjera, militares y de terror que operan con permiso del gobierno cubano a menos de 100 millas del territorio estadounidense", según el mismo funcionario.

Sin amenazar directamente al régimen, Washington dejó clara su postura: "El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, si es posible, pero no permitirá que la isla colapse en una amenaza mayor para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar".