El Cangrejo presente en las conversaciones secretas con EE. UU. en La Habana, según Axios

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Funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. se reunieron el pasado viernes en La Habana con representantes del régimen cubano. La reunión, revelada este viernes por Axios, marca un hito diplomático significativo dado el contexto actual: la administración Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, es considerada mucho menos inclinada a hacer concesiones que la de Obama.

Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó a Axios que se celebraron múltiples encuentros en La Habana, pero solo identificó a un participante cubano: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) y jefe de la seguridad personal de su abuelo.

Raúl Castro, quien, pese a no tener cargo formal, sigue siendo el poder real en Cuba, y al parecer Washington ve a El Cangrejo como el portavoz de facto del histórico líder.

Durante las reuniones, los funcionarios estadounidenses advirtieron al régimen que "la economía cubana está en caída libre" y que las élites gobernantes tienen "una pequeña ventana para implementar reformas clave respaldadas por EE.UU. antes de que las circunstancias empeoren irreversiblemente".

Entre las propuestas concretas, EE.UU. ofreció ayudar a restaurar el acceso a internet mediante la instalación de servicios Starlink. Los funcionarios también reiteraron las condiciones de larga data para eliminar el embargo: compensación a ciudadanos y corporaciones estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados tras la Revolución de 1959, liberación de presos políticos, y garantías de libertades políticas que eventualmente incluyan elecciones libres y justas.

Además, expresaron "preocupaciones sobre grupos de inteligencia extranjera, militares y terroristas que operan con permiso del gobierno cubano a menos de 100 millas del territorio estadounidense".

"El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, si es posible, pero no permitirá que la isla colapse en una amenaza mayor a la seguridad nacional si los líderes de Cuba no pueden o no quieren actuar", dijo el alto funcionario del Departamento de Estado a ese medio.

Las conversaciones se producen en medio de la crisis más grave que atraviesa Cuba desde el Período Especial. La economía acumula una contracción del 23% desde 2019, con una caída proyectada del 7,2% del PIB para este año, agravada por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero.