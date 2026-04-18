Washington advierte a la cúpula castrista: la economía de Cuba está en caída libre y el margen de maniobra se agota

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Funcionarios del departamento de Estado de Estados Unidos advirtieron en reuniones celebradas el 11 de abril en La Habana que la economía cubana está “en caída libre” y urgieron al régimen a implementar reformas antes de que la crisis se vuelva irreversible.

La advertencia fue transmitida durante varios encuentros sostenidos en la capital cubana entre representantes del gobierno estadounidense y miembros del aparato de poder del régimen, reveló este viernes el medio estadounidense Axios.

Uno de los participantes identificados por la parte estadounidense fue Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “Raulito” o “El Cangrejo”.

El teniente coronel del Ministerio del Interior, de 41 años, dirige desde 2016 la Dirección General de Seguridad Personal, encargada de la protección de la cúpula gobernante.

De acuerdo con un funcionario senior del departamento de Estado citado por Axios, Washington trasladó a los interlocutores cubanos que las élites políticas del país enfrentan una oportunidad limitada para actuar antes de que el deterioro económico alcance un punto irreversible.

El encuentro también tuvo un simbolismo diplomático significativo. Según el mismo reporte, fue la primera vez desde la visita hace una década del entonces presidente Barack Obama (2009-2017) que un avión del gobierno estadounidense aterrizó en Cuba para sostener conversaciones directas con autoridades del régimen.

En las reuniones se produjeron múltiples intercambios, aunque el departamento de Estado solo confirmó públicamente la presencia de Rodríguez Castro entre los participantes cubanos.

De acuerdo con la evaluación de Washington, este oficial es considerado un interlocutor clave dentro del círculo de poder que rodea a Raúl Castro, quien a sus 94 años continúa siendo visto como una figura central en la estructura de mando del país.

La ausencia de Miguel Díaz-Canel en las conversaciones fue interpretada por fuentes citadas en el reporte como reflejo de la percepción dentro de la administración estadounidense de que el poder real en Cuba no reside en el presidente designado, sino en el entorno directo del exmandatario.

Durante las conversaciones, la delegación estadounidense planteó varias demandas concretas. Entre ellas se incluyen compensaciones para ciudadanos y empresas estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados tras la Revolución de 1959, la liberación de presos políticos y la ampliación de libertades políticas para la población.

Washington también mencionó la necesidad de avanzar hacia la celebración de elecciones libres y justas como parte de cualquier proceso de cambio político en la isla.

Además de las demandas políticas, los funcionarios estadounidenses plantearon la posibilidad de apoyar la restauración del acceso a internet en Cuba mediante la instalación de servicios satelitales como Starlink, una propuesta que ha sido mencionada en el pasado en medio de las restricciones de conectividad que enfrenta el país.

La delegación también expresó preocupaciones sobre la presencia en la isla de grupos de inteligencia extranjera, estructuras militares y organizaciones consideradas hostiles que operarían con el permiso del gobierno cubano, a menos de 100 millas (160 kilómetros) del territorio estadounidense.

Las conversaciones se produjeron en un contexto de profunda crisis económica en Cuba, marcada por inflación, escasez de alimentos, deterioro de los servicios básicos y un creciente descontento social, factores que han intensificado la presión internacional sobre el régimen.

El secretario de Energía, Chris Wright, reforzó este viernes el mensaje desde Washington. "No queremos una crisis humanitaria. Queremos forzar el cambio y dejar al pueblo cubano ser libre."

Wright añadió que Estados Unidos está dispuesto a vender petróleo y gas al sector privado cubano de forma inmediata, aunque la legislación vigente excluye expresamente al gobierno y a entidades como el conglomerado militar GAESA.

El contexto económico respalda la urgencia del mensaje estadounidense. Según proyecciones del Economist Intelligence Unit, la economía cubana se contraerá un 7,2% en 2026, acumulando una caída de cerca del 23% desde 2019. La isla sufre además apagones que en varios territorios superan las 20 horas diarias.

El régimen respondió con una declaración oficial de Díaz-Canel, emitida el mismo viernes y coincidiendo con el 65 aniversario de Playa Girón: "Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella" de la constelación estadounidense.

El gobierno cubano también aprobó en la jornada de hoy un decreto ley que crea una categoría migratoria especial para cubanos en el exterior que deseen invertir en la isla, medida que el secretario de Estado Marco Rubio ya había calificado de insuficiente al señalar que "su sistema de gobierno tiene que cambiar".

"El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, si es posible, pero no permitirá que la isla colapse en una amenaza mayor para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar", advirtió el funcionario del departamento de Estado.