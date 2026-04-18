Activistas cubanos se suman a encuentro con María Corina Machado en Madrid

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Un grupo de cinco activistas cubanos participó este viernes en Madrid en un emotivo encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, celebrado en la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova.

El acto, organizado principalmente para la diáspora venezolana, contó con la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga personal de Machado, quien llegó a la sede alrededor de las 11:00 de la mañana en una furgoneta negra y fue recibida por Feijóo con un sonoro "¡Valiente!".

Los cubanos presentes fueron Amelia Calzadilla, coordinadora de programas de la organización Ciudadanía y Libertad, junto a Yoelkis Torres Tápanes, Lázaro Mireles, Magdiel Jorge Castro y Mario Sergio Viamontes.

Encuentro con María Corina Machado. Facebook

"Fue un encuentro que se organizó en la sede del Partido Popular Nacional, aquí en Madrid… se había invitado a una parte de la diáspora venezolana junto a algunos representantes políticos. Tuve el inmenso honor de poder saludar a María Corina Machado", relató uno de los participantes cubanos.

Durante el acto, Feijóo reafirmó el apoyo del PP a la causa democrática venezolana y se posicionó con la democracia y no con la dictadura escondida, en alusión al gobierno de Pedro Sánchez y su postura ante el régimen de Nicolás Maduro.

Encuentro con María Corina Machado. Facebook

La visita de Machado a Madrid también incluyó otros actos institucionales, entre ellos la entrega de la Llave de Oro del Ayuntamiento en la Casa de la Villa, un reconocimiento simbólico a su lucha por la libertad en Venezuela.

La líder opositora ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la causa democrática más allá de las fronteras venezolanas, asegurando que una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando por la libertad en toda la región.

La jornada culminó con una concentración masiva de la diáspora venezolana en la Puerta del Sol, donde Machado se dirigió a miles de compatriotas reunidos para expresar su apoyo a la lucha por la democracia en Venezuela.