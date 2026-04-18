Cubano responde a Díaz-Canel: "¿de qué educación gratuita tú hablas?"

“La educación en Cuba no es gratuita, se paga con salarios de miseria”, le recuerdan a Díaz-Canel

Un cubano emigrado identificado como Ariel Cabrera reaccionó este viernes a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre la migración de jóvenes profesionales y afirmó que la educación en Cuba no es gratuita, sino que se paga con salarios bajos y contribuciones obligatorias de la población.

La reacción de Cabrera circula en un video publicado en Facebook, donde comenta un fragmento de la intervención del mandatario cubano la víspera durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana

En su discurso, Díaz-Canel describió el éxodo de profesionales como una herida muy dolorosa y acusó al capitalismo de comprar "capacidad y talento" de jóvenes "educados gratuitamente" en escuelas y universidades cubanas.

Cabrera respondió cuestionando esa afirmación y rechazó que la educación cubana pueda considerarse gratuita.

“¿De qué educación gratuita tú hablas, si todo se paga a través del impuesto?”, afirmó, al tiempo que sostuvo que los salarios estatales son insuficientes y que el sistema extrae una gran parte del valor del trabajo de los ciudadanos.

"Uno paga como esclavo, porque lo que te pagan a través del Estado es una miseria, y le sacan más del 1,000 % al pueblo para mantenerse toda esa estructura nefasta que se llama socialismo", argumentó.

Criticó asimismo la calidad de la enseñanza superior en la isla y aseguró que muchos profesionales descubren sus limitaciones al salir del país.

“Cuando uno sale de Cuba te das cuenta de que lo que aprendiste en Cuba no te sirve para nada. La tienes que desechar y volver a estudiar”, afirmó.

Según su testimonio, el país donde reside le ofreció acceso a instituciones educativas que calificó como de “excelencia”, con opciones tanto públicas como privadas entre las que los estudiantes pueden elegir.

El video generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, muchos de los cuales cuestionaron el discurso oficial sobre la educación en Cuba y señalaron que numerosos profesionales deben revalidar o repetir estudios cuando emigran.

Otros comentarios también mencionaron la contradicción entre la defensa del sistema educativo cubano y el hecho de que familiares de altos dirigentes cursen estudios en el extranjero.

Es el caso del propio hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, hijo de su esposa Lis Cuesta Peraza, quien reside en Madrid con visa de estudiante y cursa un programa en IE University Business School, institución privada con matrículas superiores a 12,300 euros anuales.

Algunos usuarios recordaron que para salir del país o realizar trámites académicos los cubanos deben pagar en divisas, lo que, según afirmaron, contradice la narrativa de gratuidad del sistema educativo.

La usuaria Marlens Catalá resumió el sentir de muchos: "Mi carrera universitaria se la pagué al gobierno de Cuba trabajando durante seis años en labores agrícolas, cinco días a la semana, becada y lejos de mi familia. Después durante treinta años laborando por cuatro pesos. No les debo nada".