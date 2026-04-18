Cubano responde a Díaz-Canel: "¿de qué educación gratuita tú hablas?"

Un cubano emigrado identificado como Ariel Cabrera reaccionó este viernes a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre la migración de jóvenes profesionales y afirmó que la educación en Cuba no es gratuita, sino que se paga con salarios bajos y contribuciones obligatorias de la población.
La reacción de Cabrera circula en un video publicado en Facebook, donde comenta un fragmento de la intervención del mandatario cubano la víspera durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana
En su discurso, Díaz-Canel describió el éxodo de profesionales como una herida muy dolorosa y acusó al capitalismo de comprar "capacidad y talento" de jóvenes "educados gratuitamente" en escuelas y universidades cubanas.
Cabrera respondió cuestionando esa afirmación y rechazó que la educación cubana pueda considerarse gratuita.
“¿De qué educación gratuita tú hablas, si todo se paga a través del impuesto?”, afirmó, al tiempo que sostuvo que los salarios estatales son insuficientes y que el sistema extrae una gran parte del valor del trabajo de los ciudadanos.
"Uno paga como esclavo, porque lo que te pagan a través del Estado es una miseria, y le sacan más del 1,000 % al pueblo para mantenerse toda esa estructura nefasta que se llama socialismo", argumentó.
Criticó asimismo la calidad de la enseñanza superior en la isla y aseguró que muchos profesionales descubren sus limitaciones al salir del país.
“Cuando uno sale de Cuba te das cuenta de que lo que aprendiste en Cuba no te sirve para nada. La tienes que desechar y volver a estudiar”, afirmó.
Según su testimonio, el país donde reside le ofreció acceso a instituciones educativas que calificó como de “excelencia”, con opciones tanto públicas como privadas entre las que los estudiantes pueden elegir.
El video generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, muchos de los cuales cuestionaron el discurso oficial sobre la educación en Cuba y señalaron que numerosos profesionales deben revalidar o repetir estudios cuando emigran.
Otros comentarios también mencionaron la contradicción entre la defensa del sistema educativo cubano y el hecho de que familiares de altos dirigentes cursen estudios en el extranjero.
Es el caso del propio hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, hijo de su esposa Lis Cuesta Peraza, quien reside en Madrid con visa de estudiante y cursa un programa en IE University Business School, institución privada con matrículas superiores a 12,300 euros anuales.
Algunos usuarios recordaron que para salir del país o realizar trámites académicos los cubanos deben pagar en divisas, lo que, según afirmaron, contradice la narrativa de gratuidad del sistema educativo.
La usuaria Marlens Catalá resumió el sentir de muchos: "Mi carrera universitaria se la pagué al gobierno de Cuba trabajando durante seis años en labores agrícolas, cinco días a la semana, becada y lejos de mi familia. Después durante treinta años laborando por cuatro pesos. No les debo nada".
Preguntas frecuentes sobre la educación y migración en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Es realmente gratuita la educación en Cuba?
No, la educación en Cuba no es realmente gratuita. Aunque el gobierno afirma que la educación es un servicio gratuito, los ciudadanos cubanos pagan indirectamente a través de salarios bajos y contribuciones obligatorias. Además, muchos profesionales cubanos deben revalidar o repetir sus estudios al emigrar, lo que cuestiona la calidad del sistema educativo.
¿Por qué muchos jóvenes cubanos deciden emigrar?
Muchos jóvenes cubanos deciden emigrar debido a la falta de oportunidades y condiciones de vida adecuadas. Factores como los apagones prolongados, salarios muy bajos, represión política y ausencia de libertades básicas impulsan a los jóvenes a buscar mejores condiciones de vida en el extranjero, a pesar de las afirmaciones del gobierno sobre las oportunidades en Cuba.
¿Cómo responde el gobierno cubano a las críticas sobre la migración de profesionales?
El gobierno cubano culpa al capitalismo por la migración de jóvenes profesionales, afirmando que el sistema capitalista "compra" el talento de los jóvenes educados en Cuba. Sin embargo, este argumento ignora las razones internas, como la falta de oportunidades, que motivan la emigración masiva de profesionales cubanos.
¿Qué contradicciones existen en el discurso del gobierno sobre la educación y el éxodo juvenil?
Existen contradicciones significativas en el discurso del gobierno cubano. Mientras el gobierno defiende la educación gratuita y culpa al capitalismo por el éxodo, se enfrenta a críticas por la calidad educativa y se señala que familiares de altos dirigentes estudian en el extranjero. Además, el discurso oficial no aborda las condiciones internas que impulsan a los jóvenes a emigrar.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.