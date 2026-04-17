Cubanos explotan contra Díaz-Canel por hablar de los jóvenes que "se lleva" el capitalismo

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El gobernante Miguel Díaz-Canel desató una ola de indignación en redes sociales al culpar al sistema capitalista de "comprarles" el talento a los jóvenes cubanos que emigran, ignorando que su propio hijastro reside y estudia en una costosa universidad privada de Madrid.

Este jueves, el mandatario pronunció un discurso en la esquina de 23 y 12, en El Vedado habanero, durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana.

Allí afirmó que el éxodo de profesionales representa "una herida muy dolorosa", porque se trata de jóvenes educados gratuitamente en nuestras escuelas y universidades, a la que el capitalismo le compra capacidad y talento en el que no invirtieron.

Captura de Facebook/Lara LP

La reacción en Facebook fue inmediata y contundente. En este sentido, la usuaria Lara LP resumió el sentir de miles.

"Fíjate si Canel es un sin..., que critica a los jóvenes que estudiaron 'gratuitamente' en Cuba y después emigran al capitalismo, cuando justamente es lo que hizo su hijastro Manuel Anido Cuesta", escribió en su perfil de Facebook.

Anido Cuesta, hijo de la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, reside en Madrid con visa de estudiante y cursa un programa en IE University Business School, una de las instituciones privadas más costosas de España, con matrículas superiores a 12.300 euros anuales, según información confirmada en junio de 2025.

El costo mensual de vida de Anido Cuesta en la capital española supera los 2,000 euros, mientras el salario medio en Cuba ronda los 16 dólares mensuales.

Este patrón se repite entre la élite gobernante. El hijo del primer ministro Manuel Marrero fue fotografiado de vacaciones en España en enero de 2024, mientras que la hija de la jefa del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) reside y trabaja en Panamá.

Por su parte, numerosos cubanos cuestionaron directamente el argumento de la educación gratuita. A juicio de Anamar Santinez, "el tema es que ni la educación ni la salud son gratuitas como dicen, al final te lo cobran en el camino y con creces".

Marlens Catalá fue más directa. "Mi carrera universitaria se la pagué al gobierno de Cuba trabajando durante seis años en labores agrícolas, cinco días a la semana, becada y lejos de mi familia. Después durante treinta años laborando por cuatro pesos. No les debo nada", subrayó.

Ine Sera apuntó a la doble moral del régimen, pues, dijo, "emigramos porque en nuestro país no hay libertad, y los hijos de ustedes sí pueden emigrar legalmente para estudiar en Europa para que no tengan que hacer reválida, y su título pueda valer en cualquier parte".

Los datos demográficos confirman la magnitud del éxodo que el gobernante lamenta sin asumir responsabilidad. Según diversas estimaciones, entre 2021 y 2025, cerca de dos millones de cubanos emigraron, y solo en 2024 el saldo migratorio fue de 251,221 personas menos, lo que llevó la población de la isla a 9.748.007 habitantes, el nivel más bajo desde 1985.

El 30% de los emigrantes tiene entre 15 y 34 años, y encuestas independientes señalan que el 93% de los cubanos se iría del país si pudiera.

Horacio Nancy Chang cerró el debate con una frase que sintetizó el sentimiento colectivo. "El pueblo cubano entero ha estado pagando y sigue pagando con doloroso sacrificio, con sangre, con prisiones, discriminaciones, desigualdades, represiones, explotaciones, destierro, separación de familias. Los jóvenes sin futuro en miseria y apagones, mientras la cúpula goza la vida con lujos", remató.