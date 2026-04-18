Díaz-Canel visita stand de Cubadebate: Lo que hacen es "manipular" y "desinformar"

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel visitó ayer el stand de IDEAS Multimedios durante su recorrido por el V Coloquio Internacional Patria, celebrado en La Habana, para intercambiar elogios con los trabajadores del principal aparato de propaganda digital del régimen cubano y llamarlos a insertar la verdad de Cuba en el escenario mediático actual.

En el encuentro, cubierto con devoción por Cubadebate —el buque insignia del grupo IDEAS...—, Díaz-Canel reconoció el valor del sitio Fidel Soldado de las Ideas, dedicado a difundir el "pensamiento del líder histórico", y pidió mejorar su buscador para darle mayor visibilidad. También celebró los proyectos de audiolibros sobre el legado del dictador y la articulación con medios internacionales como Al Mayadeen y Sputnik, socios naturales de un evento que reúne a comunicadores de izquierda de unos 25 países para combatir la llamada "agresión comunicacional" contra Cuba.

"Hay una militancia revolucionaria, mediática y humanista", declaró el mandatario, visiblemente satisfecho con el trabajo de quienes, según los cubanos de a pie, tienen una sola especialidad: la desinformación.

Mientras el presidente felicitaba a sus propagandistas, los cubanos respondían en redes sociales con una ironía que ningún audiolibro sobre Fidel podrá silenciar. "Si produjeran boniato y plátanos con la misma intensidad que mienten y pierden el tiempo, al menos con eso no se pasaría tanta hambre en Cuba", escribió un cibernauta, refiriéndose al pueblo que vive de un salario miserable y se queda más de la mitad de los días sin comer. Otros fueron más directos: "Lo único que hacen es manipular y por supuesto desinformar", "¿Y la libertad de prensa para cuándo?", "Muchas ideas y ninguna producción de nada, así marcha el país".

El contraste entre el autocomplaciente coloquio y la realidad de la Isla es abismal. Cuba ocupa el puesto 165 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras, con una puntuación de apenas 26,03 sobre 100, siendo el segundo peor país de América Latina. El propio Díaz-Canel figura como depredador de la prensa en los registros de esa organización desde la represión posterior al 11 de julio de 2021.

La Constitución cubana establece que todos los medios son propiedad del Estado, lo que convierte al periodismo independiente en clandestino de facto. el hostigamiento y las acciones violentas sobre quienes se arriesgan a ejercer de manera independiente y crítica el oficio es permanente en la Isla. Para los medios oficiales, el poder siempre tiene cariños y elogios.

El patrón se repite edición tras edición. En el IV Coloquio Patria, en 2025, Díaz-Canel distinguió una Cuba real resistente de una Cuba virtual de odio y noticias falsas. En el III Coloquio, en 2024, minimizó las protestas internas comparándolas con otros países. En marzo de este año llamó a la prensa estatal "trinchera ideológica" y "digna compañera de la Revolución". Mientras tanto, en mayo de 2025, Meta bloqueó las cuentas de Razones de Cuba en Instagram y Facebook por violaciones a sus normas comunitarias.

"A costa de un pueblo trabajador. Mientras, en reuniones y cuentos y mentiras", resumió otro cibernauta. Difícil encontrar una descripción más precisa del V Coloquio Internacional Patria.