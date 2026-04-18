Delegación de EE. UU. se reúne con el entorno de Raúl Castro y eleva la presión sobre el régimen

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Funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. se reunieron el pasado viernes en La Habana con representantes del régimen cubano, en lo que constituye el primer aterrizaje de un avión del gobierno estadounidense en la isla desde la visita del presidente Obama hace una década.

La reunión, revelada en exclusiva por Axios, marca un hito diplomático que se produce en el peor momento económico que atraviesa Cuba desde el Período Especial de los años 90; y eleva la presión sobre el régimen.

Un funcionario senior del Departamento de Estado confirmó que se celebraron múltiples encuentros, aunque solo identificó públicamente a uno de los participantes cubanos: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "Raulito" y apodado "El Cangrejo".

Washington considera a "Raulito" el portavoz de facto de su abuelo Raúl Castro, quien a sus 94 años sigue siendo el poder real en la isla, por encima del presidente formal Miguel Díaz-Canel.

El nieto, teniente coronel de 41 años y jefe de la seguridad personal del anciano líder, ya había mantenido un primer contacto con un asesor cercano del secretario de Estado Marco Rubio en Saint Kitts, durante la cumbre de CARICOM celebrada en marzo.

El mensaje que la delegación transmitió al régimen fue directo: "La economía cubana está en caída libre y las élites gobernantes de la isla tienen una pequeña ventana para implementar reformas clave respaldadas por EE. UU. antes de que las circunstancias empeoren de forma irreversible".