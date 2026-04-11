Cuba precisa "cambio político radical" que retire "a sus actuales dirigentes", afirma Jorge Fernández Era

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"Un cambio político radical que mande a retiro a sus actuales dirigentes y jubile una sociedad socialista impracticable". Tal es, ni más ni menos, la urgencia de Cuba, de acuerdo con la visión del escritor, editor y humorista cubano Jorge Fernández Era.

En entrevista concedida a Diario de Cuba en Madrid, España adonde llegó el 30 de marzo junto a su esposa, la escritora Laideliz Herrera Laza, Fernández Era sostuvo que el daño provocado al pueblo de Isla y su diáspora, luego de casi siete décadas de miedo, intolerancia y control absoluto, es algo de lo que costará décadas reponerse; pero que, al menos él, no dejará de luchar por ello.

Con su corrosivo humor, que no pudieron truncarle ni aún bajo presiones extremas a él y su familia, el escritor afirmó sentir "añoranza por la patrulla en la esquina de mi cuadra, por la sensación de triunfo que representaba salir de casa y que me abrieran la puerta del carro patrullero, me esposaran y me dieran la oportunidad —sin temer a represalias— de gritarles '¡hijos de puta!'.

El también periodista sufrió durante años hostigamiento, detenciones y represalias por parte del Gobierno cubano y su policía política, la Seguridad del Estado, antes de poder abandonar el país. Enfrentó cargos judiciales espurios que la Fiscalía no anuló hasta noviembre de 2025, una amenaza legal que pendió sobre él durante meses y formó parte de una estrategia sistemática de acoso por parte de las autoridades.

Su historial de represión incluye episodios de extrema violencia. En julio de 2025, denunció una golpiza propinada por un oficial de la Seguridad del Estado tras una detención arbitraria. Meses después, en enero de 2026, fue detenido durante 15 horas por intentar manifestarse pacíficamente en las calles de La Habana.

Las autoridades del régimen también lo mantuvieron encerrado de nuevo en la Unidad de Zanja durante una de esas manifestaciones, en marzo último, en lo que organizaciones de derechos humanos han calificado como un patrón de represión sistemática contra voces disidentes.

En esta nueva etapa en España, que aún Fernández Era no se atreve a calificar como exilio definitivo, el periodista y su esposa presentarán los libros a cuyo lanzamiento fueron impedidos de asistir en 2023: Café a media mañana, de ella, y Cruentos de humor, de él, ambos publicados por el sello Guantanamera, de la española Editorial Samarcanda.

En su típico tono irónico, el humorista aseguró que los detalles de presentación de los libros serán revelados en su debido momento por la página cultural del periódico Granma y el portal Cubadebate, voces oficiales del poder en Cuba.