Sheinbaum propone declaración contra intervención militar en Cuba

Vídeos relacionados:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso este sábado en Barcelona una declaración conjunta contra la intervención militar en Cuba durante su discurso en la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

El evento reunió a líderes de 22 países, entre ellos siete presidentes, ante quienes Sheinbaum hizo un llamado a priorizar el diálogo y la paz.

"Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan", fue una de las peticiones que lanzó la mandataria mexicana al final de su declaración.

Minutos antes, la mandataria aseguró que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad, ya que "alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio".

"Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena", subrayó.

En su discurso, Sheibaum mostró orgullo por los principios constitucionales de México en política exterior; entre ellos, citó el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados y la lucha permanente por la paz.

La propuesta de la presidenta, aliada del régimen castrista, se da luego de la publicación de informes que aseguran que el Pentágono habría acelerado discretamente la planificación de una posible intervención militar en Cuba, una noticia que ha generado alarma en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado al respecto y respondió con ambigüedad: Depende de cuál sea tu definición de acción militar, declaró ante la prensa, sin descartar ninguna opción sobre la mesa.

Trump también había anunciado lo que describió como un nuevo amanecer para Cuba tras 70 años en espera, en referencia a sus planes para la nación caribeña.

En ese mismo contexto, el presidente colombiano Gustavo Petro también alzó la voz días antes, señaló que Estados Unidos "piensa ir a atacar con misiles, imponerse" en la Isla y que "no deberían hacerlo".

Ante la pregunta de qué debería hacer Washington con Cuba, Petro fue escueto: "¿Qué hay que hacer con Cuba? Hablar".