Trump reveló que consideró llamar "Golfo de Trump" al Golfo de México antes de cambiarle el nombre

El presidente Donald Trump admitió este domingo que, antes de decidir renombrar el Golfo de México como "Golfo de América", había considerado seriamente estaba pensando en llamarlo Golfo de Trump, una idea que finalmente descartó por razones de imagen pública.

La revelación ocurrió durante una entrevista con Maria Bartiromo en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News, donde Trump habló con humor sobre el proceso que lo llevó a elegir el nombre actual.

"Debo decirles que estaba pensando en llamarlo Golfo de Trump, y decidí no hacerlo", afirmó el mandatario. "Creo que quizás fue una decisión sabia, creo que esa quizás no hubiera funcionado".

Trump explicó con franqueza el razonamiento detrás de su decisión: "Estaba pensando en que se llamaría Golfo de Trump. Y luego dije, ya saben, eso no va a quedar muy bien".

El cambio de nombre del Golfo de México fue una de las primeras medidas de Trump al inicio de su segundo mandato. El 20 de enero de 2025, el mismo día de su investidura, firmó la Orden Ejecutiva 14172, titulada "Restaurando Nombres que Honran la Grandeza Americana", que instruyó al Secretario del Interior a renombrar la plataforma continental estadounidense del Golfo de México como "Golfo de América".

El Departamento del Interior confirmó que las agencias federales adoptarían el nuevo nombre a partir del 24 de enero de 2025, y el Servicio Geológico de Estados Unidos actualizó su base de datos geográfica con el cambio de forma retroactiva a la fecha de la orden.

El 9 de febrero de 2025, Trump proclamó ese día como el primer "Día del Golfo de América" mientras sobrevolaba la zona en el Air Force One rumbo al Super Bowl LIX en Nueva Orleans.

La medida generó una amplia controversia internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió mostrando un mapa de 1607 y sugiriendo renombrar a Estados Unidos como "América Mexicana", argumentando que el nombre "Golfo de México" tiene más de 400 años de historia y está reconocido por la ONU.

Empresas tecnológicas como Google y Apple adoptaron el cambio en sus plataformas para usuarios en Estados Unidos en febrero de 2025, aunque en México y otros países los mapas mantienen el nombre original. Sheinbaum llegó a amenazar con demandar a Google por la actualización.

Florida se convirtió el 27 de enero de 2025 en el primer estado en usar el nuevo nombre en documentos oficiales, y el gobernador Ron DeSantis firmó en abril de 2025 dos leyes que obligan a cambiar todas las referencias en documentos, mapas, escuelas y agencias estatales.

La Cámara de Representantes aprobó en mayo de 2025 el proyecto de ley conocido como "Gulf of America Act of 2025" por 211 votos contra 206, aunque su aprobación en el Senado permanece incierta.

La orden ejecutiva tiene alcance exclusivamente doméstico para las agencias federales estadounidenses y no tiene validez en el derecho internacional, por lo que México, Cuba y los organismos internacionales no reconocen el cambio de nombre.