Cubano Miguel Flores en modo imposible: 13 innings sin carreras y dominio total en Clase-A

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El lanzador zurdo cubano Miguel Flores sigue escribiendo una temporada de ensueño con los Hill City Howlers: en sus primeras tres salidas de 2026, el prospecto de 21 años perteneciente a los Cleveland Guardians ha extendido a 13 innings su racha sin permitir carreras limpias, con récord de 3-0 y efectividad de 0.00.

Flores lidera todo el nivel de Clase-A en victorias (tres), promedio del oponente (.073) y efectividad (0.00 ERA), y marcha segundo en ponches con 23, según reportó en Facebook el periodista especializado Francys Romero.

En su más reciente salida, el pasado sábado, el zurdo lanzó tres innings con siete ponches y solo una base por bolas, una actuación que resume el nivel de dominio que ha mostrado desde el primer día de la temporada.

Su WHIP en 2026 es de 0.70, con una proporción de 23 ponches frente a solo cinco bases por bolas en 13 innings, números que reflejan tanto su velocidad como su control y su inteligencia para lanzar.

Flores es entrenado por Maels Rodríguez, fundador de la academia 100 MPH Club en el suroeste de Miami, una institución que desde 2019 ha formado a varios prospectos firmados por organizaciones de Grandes Ligas.

Nacido el 15 de octubre de 2004 en Jatibonico, Sancti Spíritus, Flores fue considerado uno de los mejores prospectos sub-18 de Cuba en 2022, cuando registró récord de 5-1, efectividad de 1.83 y 108 ponches en 59 entradas en el Campeonato Nacional Sub-18, con una recta de entre 88 y 90 millas por hora.

Ese mismo año integró el equipo Cuba sub-18 que participó en el Campeonato Panamericano en Baja California, México. El 15 de noviembre de 2022, una hora antes del vuelo de regreso a la isla, Flores abandonó la delegación en la Terminal 1 del aeropuerto, convirtiéndose en la deserción número 49 de un deportista cubano ese año.

Tras establecerse en Miami y vincularse a la academia de Maels Rodríguez, firmó contrato de ligas menores con los Cleveland Guardians el 15 de enero de 2024.

Su progreso en el sistema de desarrollo fue gradual: en 2025 apareció en 12 juegos con récord de 1-3 y efectividad de 5.02 en 37.2 innings. El salto de calidad en 2026 ha sido notable: fue asignado a los Hill City Howlers el 31 de marzo para el Día Inaugural de la temporada, y desde entonces no ha parado de dominar.

En su carrera total en ligas menores acumula récord de 5-4, efectividad de 3.56, 91 innings lanzados y 106 ponches en 25 juegos, cifras que apuntan a un prospecto con madera para escalar hasta Grandes Ligas.

Flores forma parte de la ola de jóvenes peloteros cubanos que han dejado atrás las restricciones del sistema deportivo de la dictadura para buscar oportunidades en el béisbol profesional, y su temporada 2026 sugiere que la apuesta valió la pena.