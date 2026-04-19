Manuel Cuesta Morúa duda del éxito de campaña de firmas del régimen: “Su impopularidad es altísima”

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El opositor Manuel Cuesta Morúa cuestionó este domingo desde La Habana la legitimidad de "Mi firma por la Patria", la nueva movilización del régimen en Cuba lanzada hoy para recolectar firmas en centros laborales, estudiantiles y comunidades en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario.

La iniciativa fue presentada por las autoridades cubanas como un acto de soberanía frente a las tensiones con Washington, en el marco del 65 aniversario de la batalla de Playa Girón. Díaz-Canel inauguró la campaña con su propia firma y presidió el acto central en Ciénaga de Zapata, Matanzas.

"En una circunstancia en la que la impopularidad del régimen es altísima, el gobierno quiere demostrar que, justamente, tiene popularidad y se aplica aquella lógica de obligar a la gente a firmar para demostrar al mundo el apoyo que tiene el gobierno, los seguidores que tiene el gobierno, que la revolución tiene la legitimidad, que en los últimos años va languideciendo y va muriendo", señaló Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

El opositor advirtió que el régimen busca enviarle al mundo un mensaje de cohesión interna ante la presión de Estados Unidos, pero anticipó que el resultado podría no ser el esperado.

"Será interesante ver hasta dónde logra convocar a la ciudadanía, más allá de los que están y se van a sentir obligados a hacerlo porque, al final del día, la gente está firmando en otra dirección, la gente está firmando para el cambio democrático", subrayó.

La antropóloga e historiadora Jenny Pantoja Torres fue igualmente contundente al calificar la campaña de "farsa" y "manipulación", señalando que la participación no nace de la convicción sino de la desesperación económica y la coacción institucional.

"En este momento de tanta miseria y de tanta crisis en Cuba, yo digo que no hay quien esté obligado a eso. Pero no podemos hablar desde nuestras perspectivas personales porque, en realidad, muchas personas dependen únicamente, porque no tienen remesas y no tienen otro recurso, de un salario con el Estado", precisó.

Pantoja Torres advirtió además que el régimen publicará las cifras que considere convenientes: "Antes lo manipulaban incluso con las computadoras que prestaban desde el Joven Club, que son del Estado también, y entonces, todas esas cifras, lo que van es a apuntar un supuesto apoyo del pueblo cubano, pero es una farsa".

Por su parte, la intelectual y activista Miryorly García publicó este domingo un llamado en Facebook instando a los cubanos a no participar en la campaña, apelando a la conciencia cívica y a la solidaridad con los más de 1,200 presos políticos que tiene Cuba.

"Desmárcate de seguir siendo cómplice, de dar el apoyo que ellos no merecen, de dejar que te humillen, no traiciones a los que están presos por ser valientes", escribió García.

La activista argumentó que la abstención colectiva puede invertir la dinámica del miedo: "De que te desmarques puede depender que ellos tengan más miedo que el que nos tratan de imponer a base de represión, que el miedo cambie de bando".

La campaña se lanza en un contexto de extrema tensión geopolítica: el sábado, el presidente Donald Trump declaró en Phoenix que "muy pronto la gran fortaleza del ejército estadounidense traerá un nuevo amanecer para Cuba", sin descartar una eventual operación militar.

Cuba atraviesa además su peor crisis en décadas, con apagones de hasta 22 horas diarias, salarios que no superan los 16 dólares mensuales y una contracción económica del 23% desde 2019.