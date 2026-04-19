Florida aprueba inversión millonaria para la detección de drones antes del Mundial

Vídeos relacionados:

La Legislatura de Florida aprobó 16 millones de dólares para el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) destinados exclusivamente a equipos de detección de drones y señales de radiofrecuencia, en preparación para los siete partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se disputarán en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Según reporta Local 10, la aprobación se produjo en cuestión de minutos durante una audiencia presupuestaria en Tallahassee, y los fondos no están pensados para operar drones, sino para identificarlos.

"Detectar señales de radiofrecuencia, para detectar drones, drones ilegales", explicaron los responsables del proyecto ante la legislatura estatal.

Los partidos en Miami están programados desde el 15 de junio hasta el 18 de julio de 2026, lo que convierte al sur de Florida en uno de los epicentros del torneo.

A nivel federal, el congresista Mario Díaz-Balart entregó al Departamento del Sheriff de Miami-Dade fondos adicionales para reforzar la seguridad durante el evento.

La inversión pública en seguridad para el Mundial en Florida supera los 80 millones de dólares si se suman todas las partidas aprobadas a nivel estatal y federal.

Miami-Dade, el condado anfitrión, se comprometió entre 38 millones y 46 millones, destinados a servicios de seguridad pública como Policía y paramédicos.

No todos están de acuerdo con el nivel de gasto. Algunos críticos señalan que las proyecciones de ingresos son mucho mayores que el dinero invertido, y que el retorno económico justifica el desembolso. Las autoridades, por su parte, insisten en que la seguridad no es negociable.

"Las proyecciones de ingresos son mucho mayores que el dinero que estamos invirtiendo", dijo el comisionado de Miami-Dade Oliver Gilbert.

El contexto local también pesa en estas decisiones. El caos registrado durante la final de la Copa América 2024 en Miami dejó lecciones claras sobre la necesidad de una planificación más rigurosa para eventos de esta magnitud.

En cuanto al espacio aéreo, la FAA declaró todos los estadios del Mundial zonas de exclusión de drones, con multas que pueden alcanzar los 100,000 dólares para quienes infrinjan la norma durante los partidos.

"Incluso si eres un piloto remoto experimentado o tienes una autorización estándar de espacio aéreo, no tienes permitido volar durante las ventanas activas de restricción que rodean los eventos del Mundial", advierte la FAA en su sitio oficial.

Además de las multas, los infractores se exponen a la confiscación inmediata del dron por parte del FBI, cargos criminales federales y arresto inmediato.

El FBI está autorizado a usar herramientas especializadas de mitigación para interceptar y confiscar cualquier dron no autorizado que sea detectado en el espacio aéreo restringido.