Trump asegura que EE.UU. ha interceptado y tomado el control de un buque iraní

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El presidente Donald Trump anunció este domingo que fuerzas navales estadounidenses interceptaron y tomaron control del carguero iraní TOUSKA en el Golfo de Omán, luego de que la embarcación intentara burlar el bloqueo naval impuesto por Washington contra Irán.

Trump describió el operativo en su red social Truth Social con detalle: el destructor de misiles guiados USS Spruance emitió una advertencia al TOUSKA para que se detuviera, pero la tripulación iraní la ignoró.

"Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas", escribió el mandatario, quien agregó que los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque y que se está inspeccionando su carga.

El TOUSKA es un carguero de casi 900 pies de eslora, con un peso equivalente al de un portaaviones, y se encuentra bajo sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. por su historial de actividades ilícitas, incluido su papel en la flota fantasma iraní de contrabando de petróleo y evasión de sanciones.

El incidente se produce en un momento de extrema tensión entre Washington y Teherán, con un alto al fuego bilateral que vence el 22 de abril y negociaciones nucleares al borde del colapso.

El bloqueo naval fue ordenado por Trump el 13 de abril, tras el fracaso de conversaciones en Islamabad donde EE.UU. exigió el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofreció solo cinco años y reclamó 270,000 millones de dólares en compensaciones.

Desde el inicio del bloqueo, al menos 23 buques iraníes dieron media vuelta, según informó el Mando Central de EE.UU.

Este mismo domingo, Trump también acusó a Irán de haber disparado el sábado contra un buque francés y un carguero británico en el Estrecho de Ormuz, calificándolo de una total violación de nuestro acuerdo de alto al fuego.

El mandatario fue más lejos y amenazó con consecuencias severas si Teherán no acepta el acuerdo propuesto: "Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, destruir cada planta eléctrica y cada puente en Irán".

Irán, por su parte, condicionó su participación en la nueva ronda de negociaciones prevista para este lunes en Pakistán al levantamiento del bloqueo naval.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, fue contundente: "Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos", y advirtió: "Si luchan, lucharemos".

El vicepresidente JD Vance, quien encabezará la delegación estadounidense en Pakistán, resumió la postura de Washington: La pelota está en la cancha iraní.

El Estrecho de Ormuz, por donde circula una proporción significativa del petróleo exportado a nivel mundial, permanece en el centro del conflicto, con decenas de embarcaciones a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo y el alto al fuego a punto de expirar el 22 de abril.