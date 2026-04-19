Trump asegura que EE.UU. ha interceptado y tomado el control de un buque iraní

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El presidente Donald Trump anunció este domingo que fuerzas navales estadounidenses interceptaron y tomaron control del carguero iraní TOUSKA en el Golfo de Omán, luego de que la embarcación intentara burlar el bloqueo naval impuesto por Washington contra Irán.
Trump describió el operativo en su red social Truth Social con detalle: el destructor de misiles guiados USS Spruance emitió una advertencia al TOUSKA para que se detuviera, pero la tripulación iraní la ignoró.
"Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas", escribió el mandatario, quien agregó que los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque y que se está inspeccionando su carga.
El TOUSKA es un carguero de casi 900 pies de eslora, con un peso equivalente al de un portaaviones, y se encuentra bajo sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. por su historial de actividades ilícitas, incluido su papel en la flota fantasma iraní de contrabando de petróleo y evasión de sanciones.
El incidente se produce en un momento de extrema tensión entre Washington y Teherán, con un alto al fuego bilateral que vence el 22 de abril y negociaciones nucleares al borde del colapso.
El bloqueo naval fue ordenado por Trump el 13 de abril, tras el fracaso de conversaciones en Islamabad donde EE.UU. exigió el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofreció solo cinco años y reclamó 270,000 millones de dólares en compensaciones.
Desde el inicio del bloqueo, al menos 23 buques iraníes dieron media vuelta, según informó el Mando Central de EE.UU.
Este mismo domingo, Trump también acusó a Irán de haber disparado el sábado contra un buque francés y un carguero británico en el Estrecho de Ormuz, calificándolo de una total violación de nuestro acuerdo de alto al fuego.
El mandatario fue más lejos y amenazó con consecuencias severas si Teherán no acepta el acuerdo propuesto: "Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, destruir cada planta eléctrica y cada puente en Irán".
Irán, por su parte, condicionó su participación en la nueva ronda de negociaciones prevista para este lunes en Pakistán al levantamiento del bloqueo naval.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, fue contundente: "Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos", y advirtió: "Si luchan, lucharemos".
El vicepresidente JD Vance, quien encabezará la delegación estadounidense en Pakistán, resumió la postura de Washington: La pelota está en la cancha iraní.
El Estrecho de Ormuz, por donde circula una proporción significativa del petróleo exportado a nivel mundial, permanece en el centro del conflicto, con decenas de embarcaciones a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo y el alto al fuego a punto de expirar el 22 de abril.
Preguntas frecuentes sobre la tensión entre Estados Unidos e Irán en el Golfo de Omán
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con el buque iraní TOUSKA en el Golfo de Omán?
El buque iraní TOUSKA fue interceptado y tomado bajo control por fuerzas navales estadounidenses después de intentar burlar el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. El destructor USS Spruance participó en la operación, abriendo un agujero en la sala de máquinas del carguero para detenerlo.
¿Cuál es el contexto del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz?
El bloqueo naval fue ordenado por el presidente Donald Trump el 13 de abril de 2026, después del fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán. Este bloqueo busca impedir que buques iraníes entren o salgan del área sin autorización, en un esfuerzo por presionar a Irán para que desmantele su programa nuclear.
¿Qué impacto tiene el bloqueo del Estrecho de Ormuz en el comercio mundial de petróleo?
El cierre del Estrecho de Ormuz ha tenido un impacto significativo en los mercados energéticos globales, ya que por esta vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial. Esto ha provocado un aumento en los precios del crudo, superando los 100 dólares por barril y generando incertidumbre sobre el suministro global.
¿Cuáles son las condiciones para el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán?
El alto al fuego bilateral fue acordado con la condición de que Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz. Este acuerdo tiene una vigencia de dos semanas, y su incumplimiento podría llevar a una reanudación del conflicto.
¿Cómo ha respondido Irán a las amenazas de Estados Unidos?
Irán ha condicionado su participación en nuevas negociaciones al levantamiento del bloqueo naval y ha advertido que responderá si se le ataca. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, ha declarado que lucharán si es necesario, mostrando la firmeza de la postura iraní ante las amenazas estadounidenses.
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