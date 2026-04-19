Seguridad del Estado amenaza de cárcel a campesino opositor y expreso político en Las Tunas

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Un agente de la Seguridad del Estado y un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria se presentaron la semana pasada en la vivienda del opositor y expreso político Yandier García Labrada, de 42 años, en Manatí, Las Tunas, para advertirle que sería encarcelado nuevamente si no abandonaba su activismo político.

La denuncia la hizo públicamente su hermano, el también activista Irán Almaguer Labrada, quien describió la visita como una operación para hacer amenazas por el activismo de mi hermano Yandier.

“Nosotros somos activistas del movimiento cristiano de liberación y nuestro trabajo es proclamar la liberación, proclamar la libertad de nuestro país”, dijo Almaguer Labrada a Martí Noticias.

Según Almaguer Labrada, los agentes le dijeron a García Labrada que "si seguía haciendo eso, pues iba a ir nuevamente a prisión".

El hostigamiento responde al trabajo que García Labrada realiza como miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en Las Tunas, donde explica a la población las bases de la organización para alcanzar un cambio político pacífico en Cuba.

Ante la amenaza, su hermano reafirmó la postura del movimiento: "Nosotros somos activistas del movimiento cristiano de liberación y nuestro trabajo es proclamar la liberación, proclamar la libertad de nuestro país".

García Labrada, conocido como "El Vaquero" por el sombrero tejano que usa a diario, fue liberado el 16 de enero de 2025 tras cumplir cuatro años y tres meses de una condena de cinco años de prisión.

Sin embargo, esa liberación no fue plena: se realizó bajo una licencia extrapenal revocable, en el marco de las excarcelaciones masivas mediadas por el Vaticano que el régimen anunció el 14 de enero de 2025. Esa condición lo deja expuesto a ser reencarcelado si las autoridades consideran que incumple alguna restricción, y la amenaza recibida esta semana ilustra con precisión ese juego macabro: el régimen libera bajo amenazas, mantiene las sentencias.

Antiguo trabajador de la Empresa de Flora y Fauna en la Reserva Ecológica Bahía de Nuevas Grandes-La Isleta, García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en Manatí, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otros presentes. Él fue el único que quedó bajo prisión preventiva.

Tras pasar nueve meses sin ser llevado a juicio, fue sentenciado en julio de 2021 a la pena máxima de cinco años en un juicio telemático calificado de "lleno de irregularidades".