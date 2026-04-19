Seguridad del Estado amenaza de cárcel a campesino opositor y expreso político en Las Tunas

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Un agente de la Seguridad del Estado y un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria se presentaron la semana pasada en la vivienda del opositor y expreso político Yandier García Labrada, de 42 años, en Manatí, Las Tunas, para advertirle que sería encarcelado nuevamente si no abandonaba su activismo político.
La denuncia la hizo públicamente su hermano, el también activista Irán Almaguer Labrada, quien describió la visita como una operación para hacer amenazas por el activismo de mi hermano Yandier.
“Nosotros somos activistas del movimiento cristiano de liberación y nuestro trabajo es proclamar la liberación, proclamar la libertad de nuestro país”, dijo Almaguer Labrada a Martí Noticias.
Según Almaguer Labrada, los agentes le dijeron a García Labrada que "si seguía haciendo eso, pues iba a ir nuevamente a prisión".
El hostigamiento responde al trabajo que García Labrada realiza como miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en Las Tunas, donde explica a la población las bases de la organización para alcanzar un cambio político pacífico en Cuba.
Ante la amenaza, su hermano reafirmó la postura del movimiento: "Nosotros somos activistas del movimiento cristiano de liberación y nuestro trabajo es proclamar la liberación, proclamar la libertad de nuestro país".
García Labrada, conocido como "El Vaquero" por el sombrero tejano que usa a diario, fue liberado el 16 de enero de 2025 tras cumplir cuatro años y tres meses de una condena de cinco años de prisión.
Sin embargo, esa liberación no fue plena: se realizó bajo una licencia extrapenal revocable, en el marco de las excarcelaciones masivas mediadas por el Vaticano que el régimen anunció el 14 de enero de 2025. Esa condición lo deja expuesto a ser reencarcelado si las autoridades consideran que incumple alguna restricción, y la amenaza recibida esta semana ilustra con precisión ese juego macabro: el régimen libera bajo amenazas, mantiene las sentencias.
Antiguo trabajador de la Empresa de Flora y Fauna en la Reserva Ecológica Bahía de Nuevas Grandes-La Isleta, García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en Manatí, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otros presentes. Él fue el único que quedó bajo prisión preventiva.
Tras pasar nueve meses sin ser llevado a juicio, fue sentenciado en julio de 2021 a la pena máxima de cinco años en un juicio telemático calificado de "lleno de irregularidades".
Preguntas frecuentes sobre la represión y activismo político en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Yandier García Labrada y por qué ha sido amenazado con prisión?
Yandier García Labrada es un opositor y expreso político cubano que ha sido amenazado con prisión por su activismo en el Movimiento Cristiano Liberación. La Seguridad del Estado le advirtió que podría ser encarcelado si continuaba con su activismo político en Las Tunas.
¿Qué es el Movimiento Cristiano Liberación y cuál es su objetivo en Cuba?
El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) es una organización política en Cuba que busca un cambio político pacífico en el país. A través de su activismo, sus miembros promueven la libertad y la liberación de Cuba, enfrentándose frecuentemente a la represión del régimen cubano.
¿Qué es la "Operación Barrabás" denunciada por Yunior García y cómo afecta a los presos políticos en Cuba?
La "Operación Barrabás" es una estrategia denunciada por Yunior García en la que el régimen cubano libera a presos comunes para simular clemencia ante la comunidad internacional, mientras mantiene encarcelados a los presos políticos. Esta operación busca mejorar la imagen del régimen mientras continúa con la represión política.
¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba según organizaciones de derechos humanos?
Según organizaciones como Prisoners Defenders y Justicia 11J, hay más de 1,200 presos políticos en Cuba. A pesar de las excarcelaciones anunciadas, la mayoría de estos presos continúan encarcelados, y las liberaciones suelen ser revocables, lo que mantiene el control del régimen sobre ellos.
¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional ante la represión en Cuba?
La comunidad internacional ha expresado su preocupación y ha denunciado las violaciones de derechos humanos en Cuba. Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido la liberación de los presos políticos y han señalado la falta de derechos y libertades en la isla. Sin embargo, el régimen cubano continúa con sus políticas represivas.
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