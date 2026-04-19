El euro rompe la barrera de los 600 pesos en Cuba: Un hito histórico en el colapso del peso

El euro alcanzó los 600 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de la isla, según el monitoreo del medio independiente elTOQUE registrado al amanecer de este domingo aciago, marcando un hito sin precedentes en la historia de la crisis cambiaria cubana.

La jornada anterior, la divisa europea había cerrado en 598 CUP, rozando ya ese umbral psicológico que muchos consideraban inevitable dado el ritmo de escalada de los últimos días.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 19 Abril, 2026 - 05:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 525 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 600 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 390 CUP

La barrera de los 600 pesos no es solo un número: es el termómetro de una economía al borde del colapso total tras 67 años de dictadura comunista.

El dólar se mantiene en su propio máximo histórico de 525 CUP, nivel sostenido desde el 12 de abril, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) cotiza en 390 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

La escalada del euro ha sido vertiginosa: cotizaba a 418 CUP en junio de 2025, llegó a 485 CUP en septiembre, a 515 CUP en octubre, a 565 CUP en febrero de 2026, a 580 CUP en marzo y a 588 CUP el 6 de abril, que era entonces el máximo histórico.

En apenas dos semanas adicionales, la moneda europea sumó otros 12 pesos para romper la barrera de los 600.

La brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba supera ya los 23 pesos, evidenciando la desconexión total entre la economía formal y la real.

Para el dólar, la diferencia es aún mayor: el BCC lo fija en 488 CUP, lo que deja una brecha de 37 pesos frente al mercado informal.

Varios factores estructurales explican el colapso del peso cubano.

La entrada en circulación el 1 de abril de nuevos billetes de 2,000 y 5,000 CUP generó presión inflacionaria e incertidumbre cambiaria en una economía ya devastada.

A eso se suma el corte del suministro petrolero venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en enero de 2026, lo que agravó una crisis energética con apagones de hasta 20 y 30 horas diarias.

El Economist Intelligence Unit proyecta que la economía cubana se contraerá un 7.2% en 2026, acumulando una caída del 23% desde 2019, con un déficit fiscal que supera los 74,500 millones de CUP.

A nivel internacional, el fortalecimiento del euro frente al dólar —cotizando en torno a 1.17 y 1.18 dólares durante abril de 2026— contribuye también a su mayor valor relativo en Cuba.

El 80% de los cubanos considera esta crisis peor que el Período Especial de los años noventa, y más de 600,000 personas han emigrado desde 2022 en busca de una salida a la debacle.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) proyectaba para finales de abril un euro en 604 CUP, con un rango de entre 574 y 640 CUP, proyección que se ha cumplido con diez días de anticipación.