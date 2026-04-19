Denuncian desaparición de adulto mayor en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Carlos Clavel Camejo, un jubilado residente en la calle San Miguel, entre Aguilera y Portuondo, en Santiago de Cuba, fue reportado como desaparecido el sábado tras salir de su vivienda por la mañana sin regresar.

La alerta fue difundida en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada a partir de información proporcionada por el sobrino, quien confirmó que toda la familia, incluida la esposa de Carlos, lo está buscando activamente.

"Familiares se encuentran desesperados tras la desaparición de Carlos Clavel Camejo, quien no aparece desde la mañana de hoy. Según sus allegados, no es una persona que acostumbre salir sin avisar", relató Mayeta.

"No es una persona que acostumbre salir sin avisar", agregó.

Otro familiar aseguró que lo han buscado en todos los hospitales de Santiago y no está en ninguno.

Carlos salió de su casa y no llevaba teléfono encima.

"En estos momentos está atravesando un pequeño desequilibrio mental", precisó.

El que tenga información sobre el paradero de este hombre puede llamar a los teléfonos:

+53 63245459

+53 51612552

+53 59191392

+53 56767477

Este caso se suma a una serie de desapariciones de adultos mayores en Cuba que han generado alarma en los últimos tiempos. Entre ellos, Nelson Benites Torres, de 73 años con demencia senil, cuya familia también recurrió a las redes sociales para pedir ayuda en su búsqueda.

Otro caso similar fue el de Engracia Martínez Peña, de 85 años con Alzheimer, cuya familia también solicitó la colaboración ciudadana para localizarla. Asimismo, Alcides Magdariaga Chacón, de 80 años, desaparecido en enero de 2024, fue otro de los casos que conmovió a la opinión pública.

La recurrencia de estas situaciones pone de relieve el abandono institucional del régimen cubano ante los casos de personas desaparecidas, lo que obliga a las familias a depender de la difusión en redes sociales y de la solidaridad ciudadana para encontrar a sus seres queridos.

En Cuba no existe ningún sistema de alerta temprana, no hay difusión en medios estatales y la Policía es señalada reiteradamente por su inacción.

La ausencia de mecanismos institucionales transparentes sigue condenando a las familias cubanas a buscar solas a sus seres queridos, con un teléfono y una publicación de Facebook como únicos recursos.