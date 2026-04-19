Localizan a niño que estaba desaparecido en Santiago de Cuba

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El niño Raimiel Salazar Cobas, de 12 años, fue localizado este domingo en la zona de la playa de Siboney, en Santiago de Cuba, dos días después de haber desaparecido de su casa en el distrito José Martí.

Al momento de la redacción de esta nota, el chico estaba en la unidad de la Policía de Siboney, en el área costera de la ciudad, según confirmó su madre, Katerine Cobas Olivares, al comunicador Yosmany Mayeta, quien había difundido la alerta en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Raimiel desapareció el 17 de abril alrededor de las 2:00 pm, cuando salió de su vivienda en el edificio S42, apartamento 6, Micro 7. Aprovechó que su mamá estaba buscando medicamentos tras una operación reciente y su tío dormía, sin que ninguno advirtiera la salida del menor.

El menor, que mide alrededor de 1,20 metros y estudia en la Escuela Especial José Manuel Isla, llevaba consigo una mochila, lo que pudo haberle permitido cambiarse de ropa y dificultado su identificación durante la búsqueda.

Su familia contó a las autoridades que tiene antecedentes de abandonar el hogar o la escuela para irse a la casa de su padre.

La denuncia formal ante la PNR fue presentada el sábado 18 de abril a las 2:00 pm en la unidad de Micro 9, distrito José Martí, donde se abrió un expediente de investigación.

Sin embargo, fue la difusión pública en redes sociales la que aceleró el hallazgo.

"Gracias Mayeta, a ti y a todas las personas que me apoyaron", expresó la madre al periodista.

No es la primera vez que este tipo de movilización ciudadana resulta decisiva.

En un caso similar, ocurrido en Santiago de Cuba en noviembre pasado, la madre de un niño desaparecido denunció la inacción policial antes de que las redes sociales impulsaran la búsqueda. Finalmente, el menor fue localizado en Songo-La Maya y devuelto a su familia.