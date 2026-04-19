Familiares de presos políticos tras 100 días de vigilias frente a cárceles de Venezuela denuncian una amnistía a cuentagotas

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Familiares de presos políticos venezolanos cumplieron este sábado 100 días de vigilias ininterrumpidas frente a cárceles del país, en particular ante El Rodeo I, en Guatire, mientras denuncian que el proceso de amnistía aprobado en febrero avanza a cuentagotas y que las torturas no han cesado.

Las vigilias comenzaron el 8 de enero, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, cuando el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la "liberación" de un "número importante de personas" como "gesto unilateral" por "la paz y la convivencia".

Cien días después, y con dos meses transcurridos desde la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, los familiares aseguran que "sigue imperando la mentira, la burla, el sufrimiento y la revictimización", según expresó Andreína Baduel, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), desde las afueras de El Rodeo I, según el reporte de EFE.

Baduel señaló esa prisión como un "centro de torturas" donde, en los últimos diez días, se ha incrementado el trato cruel.

Cada uno de los familiares sostenía una hoja con la leyenda "100 días esperando por", seguida del nombre de su pariente, mientras coreaban: "Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente".

La activista denunció además que se cumplen 14 días de "suspensión arbitraria de visitas" a su hermano Josnars Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez fallecido en prisión en octubre de 2021.

Alertó que la vida de Josnars "está en riesgo" como consecuencia de "las torturas a las que fue sometido", por lo que exige una prueba de vida y su libertad inmediata.

El Rodeo I fue también el sitio de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese recinto como un "lugar de tortura psicológica", y del ciudadano francés Julien Février, quien salió a principios de abril tras 15 meses de detención.

La ONG Foro Penal actualizó este sábado la cifra de presos políticos en Venezuela: 477 en total, de los cuales 111 se encuentran en El Rodeo I.

Esa cifra contrasta radicalmente con los datos oficiales: el gobierno venezolano afirma haber amnistiado a más de 8,000 personas, aunque la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad y no estaba encarcelada.

Foro Penal solo verifica 743 excarcelaciones reales desde el 8 de enero, de las cuales apenas 187 son directamente atribuibles a la amnistía.

Las autoridades tampoco han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

Pese al agotamiento acumulado, Baduel afirmó que en este tiempo "se ha fortalecido la fe, la resiliencia y la dignidad": "Hoy más que nunca estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto por salvarle la vida a los nuestros, y no nos cansaremos de exigir la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos, el cese de la tortura y justicia".

Foro Penal ha documentado un total de 18,944 detenciones políticas en Venezuela desde 2014, una cifra que refleja la magnitud de la represión acumulada durante más de dos décadas de chavismo.