The New York Times destapa purga de Delcy Rodríguez contra aliados clave de Maduro

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The New York Times publicó este sábado un reportaje basado en 12 fuentes dentro de Venezuela que revela cómo Delcy Rodríguez está ejecutando una purga sistemática contra los aliados más cercanos de Nicolás Maduro desde que asumió como presidenta encargada de Venezuela.

Según el reportaje, empresarios, funcionarios y parientes del expresidente han sido destituidos, perseguidos y se les ha prohibido aparecer en medios de comunicación.

Fuentes cercanas al chavismo citadas por el diario neoyorquino describen la situación con una frase que resume el clima de terror interno: Rodríguez "gobierna con una pistola en la cabeza".

Entre las figuras que han caído en desgracia figura Mario Silva, otrora pilar comunicacional del chavismo, quien habría perdido privilegios y presencia mediática.

El empresario mediático Raúl Gorrín, buscado por Estados Unidos por lavado de capitales, estaría detenido en La Tumba del Sebin en Caracas desde finales de marzo.

Alex Saab fue detenido en un operativo conjunto Venezuela-Estados Unidos reportado el 4 de febrero, con posible extradición a Florida.

Vladimir Padrino López, exministro de Defensa y figura clave del madurismo, fue reasignado como ministro de Agricultura el pasado martes, en lo que se interpreta como una caída en desgracia.

Tarek William Saab, exfiscal general, y el empresario Wilmer Ruperti también figuran entre los que han perdido poder e influencia, según el NYT.

Incluso el hijo de Maduro habría sido afectado: el reportaje señala que le cortaron los contratos con el Estado.

El diario también revela que Rodríguez está utilizando los servicios de inteligencia venezolanos para espiar y poner bajo vigilancia a los aliados del expresidente.

Las detenciones, según las fuentes consultadas por el NYT, se han llevado a cabo bajo instrucción y anuencia de Estados Unidos, lo que refuerza la narrativa de una reconfiguración del poder coordinada con Washington.

Rodríguez ejecutó 28 cambios en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 21 de enero para alinear a las nuevas Fuerzas Armadas con Estados Unidos, según el reportaje.

Dentro del chavismo crece el ruido sobre la idea de que Maduro fue traicionado el pasado 3 de enero, y el nombre de Rodríguez aparece en el centro de esa narrativa.

La propia Rodríguez reconoció el carácter definitivo de los eventos al afirmar el pasado 9 de abril: "Enero culminó el proceso".