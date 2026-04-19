Delcy Rodríguez convoca una “peregrinación” de 13 días para pedir el levantamiento total de las sanciones

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó este domingo el inicio de la llamada Gran Peregrinación por la paz y sin sanciones, una movilización nacional de 13 días que recorrerá el país de extremo a extremo para exigir el levantamiento total de las sanciones internacionales contra el régimen chavista.

La paradoja del espectáculo es difícil de ignorar: Rodríguez lanza esta marcha apenas 18 días después de que Washington la retirara de su propia lista de sancionados, medida que ella misma agradeció públicamente a Donald Trump como un paso hacia la "normalización" de relaciones bilaterales.

La movilización, que concluirá el 1 de mayo, seguirá tres rutas simultáneas desde los extremos del territorio venezolano: una partirá del estado Zulia, fronterizo con Colombia, y recorrerá seis regiones del oeste hasta Caracas; otra saldrá de Táchira y atravesará siete estados andinos y llaneros; la tercera partirá de Amazonas y pasará por ocho regiones del este antes de llegar a la capital.

La peregrinación incluye también a la Guayana Esequiba, el territorio disputado con Guyana que el chavismo denomina su "estado número 24".

El gobierno convocó a venezolanos a marchar "unidos de la mano sin importar partido político, levantando una sola voz contra el bloqueo y las sanciones que buscan asfixiar" la economía, según declararon portavoces del chavismo en rueda de prensa.

Sin embargo, EE.UU. ya ha flexibilizado de forma significativa las sanciones que el régimen denuncia: en febrero autorizó a Repsol, Chevron, BP, Eni y Shell a reactivar operaciones en el sector petrolero venezolano, y el pasado 14 de abril levantó las sanciones al Banco Central de Venezuela y tres entidades bancarias públicas mediante una licencia general de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Rodríguez reconoció estos avances pero insistió en que una licencia "no brinda seguridad jurídica" porque está "sujeta a temporalidad", según declaró el martes durante una reunión con una delegación del Departamento de Energía de EE.UU. en Caracas, donde también pidió a Trump que levante las sanciones para que todas las inversiones "puedan desarrollarse plenamente".

El cierre de la peregrinación el 1 de mayo coincide con la fecha en que Rodríguez tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a apenas 27 centavos de dólar a la tasa oficial.

La cifra resulta grotesca frente a una canasta alimentaria familiar que, según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), asciende a 677 dólares.

Sindicatos, estudiantes y funcionarios ya marcharon el 9 de abril hacia el Palacio de Miraflores exigiendo un sueldo "justo, suficiente y digno", sin obtener respuesta concreta del gobierno.

Mientras el chavismo organiza su peregrinación, venezolanos en el exterior desbordaron este sábado la Puerta del Sol de Madrid en apoyo a María Corina Machado, quien exigió avanzar "sin demoras" hacia elecciones libres, una demanda que el régimen de Rodríguez sigue ignorando tras más de tres meses en el poder sin fijar fecha electoral.

El régimen lleva 100 días gobernando sin mandato popular, y la respuesta que ofrece a los venezolanos es una caminata de dos semanas.