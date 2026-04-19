Propaganda oficial en Cuba presume "confianza en la policía" mientras crecen robos por la crisis energética

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El Ministerio del Interior (MININT) publicó este domingo en su página de Facebook "Héroes de azul en Cuba" un mensaje propagandístico desde el municipio de Colón, en Matanzas, presumiendo "confianza", mientras los datos documentados muestran una ola de criminalidad sin precedentes en esa misma provincia.

El post, que celebra la recuperación de bienes robados —en particular paneles solares— y su devolución a los dueños, culpa al embargo estadounidense de la crisis energética que impulsa los robos: "Las complejidades que el bloqueo nos ha impuesto hacen que el pueblo de Cuba busque alternativas para poder sostener la dura crisis".

Captura de Facebook/Héroes de Azul en Cuba.

La publicación afirma que "los rostros de los pobladores de la tierra colombina muestran el agradecimiento con los oficiales" y concluye con un llamado retórico: "Porque en medio de la oscuridad que intentan imponernos, la legalidad y la confianza en nuestro sistema de justicia siempre brillan más".

La realidad que el MININT intenta ocultar con ese mensaje es contundente. Matanzas fue la provincia con más delitos de todo el país en 2025, con 503 casos verificados, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC).

A nivel nacional, el OCAC documentó 2,833 delitos en 2025, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con 1,536 robos —un alza del 479% desde 2023— como el delito más frecuente.

En el propio municipio de Colón, apenas días antes del post propagandístico, ladrones vaciaron la vivienda de una madre y su hijo menor durante la noche del seis al siete de abril, y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no respondió días después de recibida la denuncia.

En marzo, siete hombres encapuchados a caballo asaltaron una cooperativa agropecuaria en San José de los Ramos —también en el municipio de Colón— y robaron nueve reses disparando al aire.

Por su parte, los robos de paneles solares se han multiplicado en toda la isla. En Las Tunas se registraron ocho robos en estaciones de bombeo rural en menos de seis meses, dejando comunidades sin agua.

El patrón propagandístico del MININT es sistemático. El nueve de abril montaron un acto público de devolución de bienes robados en Punta Gorda, Cienfuegos, y el siete de abril organizaron otro en Isla de la Juventud donde devolvieron un televisor robado en un hogar de ancianos, presentando ambos como grandes victorias.

Mientras tanto, un 20% de los efectivos de la PNR abandonaron el cuerpo en el último año por falta de recursos, y comunidades enteras han recurrido a la justicia por mano propia ante la inacción policial.