PNR monta show para devolver bienes robados en Punta Gorda, Cienfuegos

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La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) organizó un acto público de devolución de bienes robados en el Consejo Popular de Punta Gorda, Cienfuegos, que fue difundido con tono triunfalista por la página de Facebook "Héroes de azul en Cuba", vinculada al Ministerio del Interior (MININT).

Según la publicación, el 30 de marzo delincuentes penetraron en la residencia de una mujer identificada como Lourdes, sustrayendo pertenencias y objetos de valor para venderlos en el mercado informal.

Gracias a la información de un custodio y la actuación de dos carros patrulleros, la PNR logró detectar a uno de los autores, capturar a los implicados y recuperar la totalidad de los bienes.

Los objetos devueltos incluían un televisor de pantalla plana, una barra de sonido, un ventilador de mesa, una arrocera eléctrica, botellas de licor y aceite, ropa, colchas, figurillas de porcelana y un juego de tetera.

El operativo fue protagonizado por el Mayor Hansel Olmo, de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI); el Primer Teniente Yusmany Díaz, jefe de sector; y la Teniente Yenise Rojas, instructora, quienes recibieron diplomas en una ceremonia pública de reconocimiento.

La publicación celebró el resultado con lenguaje heroico: "Cuando las fuerzas del orden y el pueblo trabajan unidos, se convierten en una fuerza invencible."

"Héroes de azul en Cuba" es una herramienta de propaganda digital del MININT que amplifica operativos policiales rutinarios presentándolos como grandes victorias institucionales, con menciones de oficiales por nombre y ceremonias de premiación.

El patrón se repite de forma sistemática: el pasado martes, la misma página publicó un acto similar en Isla de la Juventud, donde se devolvió un televisor robado a un hogar de ancianos.

El propio barrio de Punta Gorda tiene antecedentes que contradicen la imagen de eficacia que el régimen intenta proyectar: en enero de 2026, la estación de la PNR ubicada allí fue víctima de un robo de armas en el que delincuentes desarmaron a los propios custodios.

Una crisis de inseguridad sin precedentes

Mientras el MININT organiza actos de propaganda, Cuba atraviesa una crisis de inseguridad sin precedentes. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) registró 2,833 delitos verificados en 2025, un incremento del 115% respecto a 2024, con los robos como delito predominante: 1,536 casos, un alza del 479% desde 2023.

En abril de 2026, una familia en Santiago de Cuba esperó más de diez horas sin respuesta policial tras sufrir un robo en su apartamento, un contraste que ilustra la brecha entre la propaganda oficial y la realidad que viven los cubanos.

La crisis económica —contracción del 5% del PIB en 2025 y caída acumulada del 15% desde 2020— es el motor estructural de la criminalidad, mientras un 20% de los efectivos policiales habrían abandonado el cuerpo en el último año, dejando zonas enteras sin cobertura.