“Show” del MININT en Isla de la Juventud: Devuelven un televisor y lo celebran como gran operativo

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La devolución de un televisor robado en un hogar de ancianos en Isla de la Juventud fue presentada por las autoridades cubanas como un logro policial, en un despliegue que ha generado críticas por el contraste entre la narrativa oficial y la realidad que viven los ciudadanos.
Según informó la página en Facebook de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el organismo organizó un acto en el Hogar de Ancianos de Nueva Gerona para devolver un equipo que había sido sustraído tras la violación del perímetro de la instalación. La escena, lejos de pasar desapercibida, fue convertida en un evento público, con presencia de autoridades y discursos de reconocimiento.
El operativo también incluyó la entrega de otros objetos recuperados —un televisor y una plancha eléctrica— a un residente del reparto Nazareno, quien había sido víctima de un robo en su vivienda.
Las autoridades destacaron el papel de los vecinos en la identificación de los implicados, subrayando la “cooperación del pueblo” como clave para el esclarecimiento de los hechos. Incluso se reconoció públicamente la labor de un jefe de sector de la PNR, en una narrativa que insiste en mostrar la eficacia del trabajo policial.
Sin embargo, el episodio ha llamado la atención por lo que revela más allá del acto en sí. En un país donde los robos y la inseguridad han ido en aumento, la recuperación de un televisor y algunos electrodomésticos básicos se presenta como un éxito que amerita celebración oficial.
Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, la imagen resulta difícil de ignorar: un aparato doméstico devuelto a un hogar vulnerable convertido en símbolo de una supuesta victoria, mientras persisten problemas más profundos como la falta de recursos, el deterioro de las instituciones y el incremento de la delincuencia.
El hecho de que un centro que alberga a ancianos haya sido vulnerado también pone en evidencia la fragilidad de espacios que deberían estar especialmente protegidos, en medio de un contexto donde la crisis económica sigue empujando a más personas hacia la ilegalidad.
Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), los delitos reportados en Cuba crecieron un 115,11% en 2025 respecto a 2024, con 2,833 delitos totales y 1,536 robos, un alza superior al 479% comparado con 2023.
En ese contexto, apenas días antes de este acto en la Isla de la Juventud, una guardería infantil privada en Santiago de Cuba fue saqueada completamente —refrigeradores, televisores, materiales educativos y dinero— sin que la respuesta policial evitara el hecho.
Más que un logro, lo ocurrido en Nueva Gerona deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto estas acciones reflejan una verdadera capacidad de respuesta ante la inseguridad, o son parte de un intento por mostrar control en medio de una realidad cada vez más compleja?
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y la propaganda oficial en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la devolución de un televisor robado en Cuba se considera un logro policial?
La devolución fue presentada como un logro policial en un acto público organizado por las autoridades cubanas, a pesar de que muchos consideran que acciones como estas no deberían ser celebradas con tanto despliegue, dado el contexto de creciente inseguridad en el país. Este tipo de eventos parecen formar parte de una estrategia de propaganda para mostrar eficacia institucional, aunque los problemas estructurales de seguridad persisten.
¿Cuál es el contexto de seguridad en Cuba actualmente?
El contexto de seguridad en Cuba es preocupante, con un aumento significativo de la delincuencia. En 2025, los delitos reportados crecieron un 115,11% respecto a 2024, con un aumento del 479% en robos comparado con 2023. Este incremento se da en un entorno de crisis económica y deterioro institucional que incrementa la percepción de inseguridad entre la población.
¿Cómo se utiliza la propaganda en torno a los operativos policiales en Cuba?
La propaganda oficial en Cuba utiliza eventos de devolución de bienes robados como actos públicos para reforzar la imagen de control y eficacia del régimen. Estas ceremonias son cubiertas por medios estatales y perfiles afines al gobierno, presentando acciones básicas de las autoridades como grandes logros, a pesar de que la seguridad pública sigue siendo un problema grave en la isla.
¿Qué refleja el aumento de la delincuencia en espacios vulnerables como hogares de ancianos en Cuba?
El aumento de la delincuencia en espacios vulnerables como hogares de ancianos refleja la fragilidad de los espacios que deberían estar protegidos. La crisis económica y el deterioro institucional agravan esta situación, empujando a más personas hacia la ilegalidad y dejando a sectores vulnerables desprotegidos frente a la delincuencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.