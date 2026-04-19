Muere en Cuba el obispo Jorge Serpa: Una vida marcada por el exilio y la fe firme

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Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo Emérito de la Diócesis de San Rosendo de Pinar del Río, falleció en la noche del pasado jueves en La Habana a los 84 años de edad, dejando un legado de valentía pastoral y compromiso con los más vulnerables de Cuba.

La Diócesis de Pinar del Río anunció su muerte con una Nota de Dolor firmada por el actual obispo, monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, S.J., quien escribió: "Con profundo dolor, pero con viva esperanza en la Resurrección, anunciamos que en la noche de este 17 de abril de 2026, ha partido al encuentro con Dios nuestro querido Excmo. Mons. Jorge Enrique Serpa Pérez".

Nacido el 16 de marzo de 1942 en Cienfuegos, Serpa realizó sus primeros estudios en el Seminario del Buen Pastor en La Habana y a partir de 1961 estudió teología en Tournai, Bélgica, donde fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1968.

Tras su ordenación, el régimen cubano le impidió regresar a la isla durante 31 años, por lo que ejerció su ministerio en la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, donde fue párroco del Corazón Inmaculado de María de 1973 a 1999 y director de un colegio católico de 1985 a 1999.

Al regresar a Cuba en 1999, fue integrado al Consejo Presbiteral de La Habana y ejerció como párroco, vicario episcopal y rector del Seminario Mayor de San Cristóbal de La Habana.

El papa Benedicto XVI lo nombró Obispo de Pinar del Río el 13 de diciembre de 2006, siendo ordenado el 13 de enero de 2007 en la Catedral de La Habana.

Durante su episcopado presidió las comisiones de Pastoral Penitenciaria y Pastoral de la Salud de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y supervisó la construcción de la primera iglesia católica en Cuba desde 1959, el templo del Sagrado Corazón de Jesús en Sandino, inaugurado el 7 de febrero de 2019.

Uno de los episodios más recordados de su ministerio fue su visita en 2018 al científico y activista Ariel Ruiz Urquiola, quien cumplía una huelga de hambre en la cárcel de Pinar del Río.

El propio Ruiz Urquiola rindió homenaje público al obispo fallecido: "Frente a mi cuerpo, lloró, luego oró, y condujo mi sillón de ruedas hacia la liberación del alma, hasta hacerle saber al desgobierno de Cuba que sería responsable de la muerte de otro inocente. No se llenaba la panza con dinero de otros gobiernos, y con su sotana humildemente recorría las prisiones y socorría a los presos".

Omara Isabel Ruiz Urquiola, hermana del activista, también lo despidió con palabras de profundo reconocimiento: "Sacerdote cabal que nos amparó en medio de las tinieblas y fue esperanza mientras sostenía el cuerpo desfallecido de mi hermano. Nos abrió camino entre la jauría, sin temor, con la fuerza de los justos".

La Diócesis de Pinar del Río lo recordó como "un hombre valiente y de palabra clara" que "no conoció el miedo a anunciar el Evangelio con libertad, a señalar la verdad con caridad firme".

El papa Francisco aceptó su renuncia como obispo el 5 de junio de 2019, al haber superado los 75 años, y desde entonces ejerció como Obispo Emérito.

La Misa funeral se celebró en la Capilla La Milagrosa en Guanabacoa, donde Monseñor Serpa había sido párroco a su regreso a Cuba, y sus restos descansan en el Cementerio de Guanabacoa, en el panteón familiar.