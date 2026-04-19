Bruno Rodríguez agradece a España, México y Brasil por su "enorme preocupación" por la crisis en Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció este domingo el comunicado conjunto emitido por los gobiernos de España, México y Brasil, en el que expresan su enorme preocupación por la grave crisis humanitaria en Cuba, y lo calificó de "digno y solidario".

El documento fue suscrito el sábado al cierre de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Madrid, por el presidente español Pedro Sánchez, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum —quien participó mediante mensaje grabado— y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Reconocemos el digno y solidario comunicado conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México, que expresa preocupación, llama a evitar acciones contrarias al derecho internacional que agraven las condiciones de vida del pueblo cubano e insta a respetar la integridad territorial de Cuba", escribió Rodríguez en su cuenta de X.

El canciller enmarcó el agradecimiento en lo que el régimen llama "recrudecimiento del bloqueo de EEUU a niveles extremos" y el "actual cerco energético", sin mencionar en ningún momento la responsabilidad de la dictadura en el colapso que padece la población.

El comunicado conjunto, sin embargo, guarda un silencio llamativo sobre la represión sistemática que ejerce el régimen de Miguel Díaz-Canel contra su propio pueblo.

El texto no menciona a los más de 1,200 presos políticos documentados por Prisoners Defenders en febrero de 2026, no exige ninguna reforma política concreta al gobierno cubano y no hace referencia a las 46 muertes en prisión de manifestantes del 11J por falta de atención médica, denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La paradoja resulta difícil de ignorar: tres gobiernos que se reúnen bajo el lema de la defensa de la democracia y reafirman su "compromiso irrenunciable con los derechos humanos" no dedican una sola línea a exigir al régimen cubano que libere a sus presos políticos ni que cese la represión contra la disidencia.

Lula, Sheinbaum y Sánchez han mantenido un patrón consistente de silencio ante la represión cubana: la presidenta mexicana insiste en el diálogo sin mencionar presos políticos; el mandatario brasileño guarda silencio sobre las detenciones arbitrarias; el presidente español no ha emitido declaraciones específicas sobre la situación de los detenidos en la isla.

El lenguaje del comunicado sobre "integridad territorial" apunta directamente a frenar cualquier posible intervención militar estadounidense, en un contexto en el que el Pentágono, según reveló USA Today el 15 de abril, ha Pentágono ha intensificado planes de operaciones en Cuba por directiva de la Casa Blanca.

Trump respondió el sábado a esos informes con una frase ambigua: "Depende de lo que entiendas por acción militar".

El propio Rodríguez, que ha negado sistemáticamente torturas y desapariciones en Cuba y ha usado foros internacionales para atacar a Washington mientras ignora la represión interna, recibió el comunicado como un espaldarazo a la narrativa oficial del régimen.

El documento sí incluye una frase que el régimen preferiría no aplicar a sí mismo: que "sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad", una aspiración que la dictadura lleva 67 años impidiendo.