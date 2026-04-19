Cubana muestra el rediseño de su olla de presión: "Esto me salva en los apagones"

La creadora de contenidos cubana Roxana Cruz publicó esta semana un video en Instagram en el que muestra cómo reconvirtió una olla de presión en un fogón de carbón para cocinar durante los apagones.

Cruz resume la realidad de millones de familias en la isla: "Esto me ha salvado en muchos apagones, porque aquí no hay corriente nunca, pero no se deja de cocinar".

El video muestra a su esposo cocinando sobre la olla adaptada a la función de hornilla de carbón, mientras ella narra la solución que han encontrado ante la falta simultánea de electricidad y gas.

Los usuarios explicaron en los comentarios que la reconversión responde a una doble necesidad. Por una parte esas ollas de presión antiguas han dejado de funcionar por falta de piezas de repuesto, pero son muy resistentes. Al no haber gas ni electricidad para cocinar, el nuevo diseño permite crear una hornilla de carbón cómoda y fácil de usar en las cocinas cubanas, que suelen ser pequeñas.

"La utilizan como un fogón de carbón y así de paso le dan utilidad. No hay gas, no hay electricidad, acuden a comprar carbón para no morir de hambre", escribió uno de los comentaristas.

Las reacciones al video mezclan admiración y tristeza. "Quién sabe resolver, no muere de hambre" y "el cubano siempre buscando alternativas", son algunos comentarios.

"Esto no es solo una olla de carbón, es salvación en los apagones. Gracias a esto nunca nos quedamos sin comida en casa", resumió otro usuario en los comentarios del video.