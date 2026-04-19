Se deteriora en prisión de Villa Clara la salud de líderes opositores yorubas

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La salud de los presos políticos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro se deteriora progresivamente en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, según el testimonio ofrecido esta semana por Rosabel Sánchez, hija de Hernández García, tras visitarlos a mediados de la semana.

Sánchez relató a Radio Martí que su padre presenta problemas respiratorios graves: "a medida que hablaba le faltaba el aire, se iba fatigando", describió.

Además, Hernández García "sigue con su descompensación de la diabetes", una enfermedad crónica que se suma a otras dolencias documentadas, entre ellas pancreatitis, cardiopatía isquémica e hipertensión arterial.

Pérez Paseiro, por su parte, padece "fuerte dolor en los huesos... y la presión súper alta, al límite", según informó Sánchez.

Pese al cuadro clínico de ambos, la hija del opositor destacó que "para nadie es un secreto que la salud de ambos se va deteriorando poco a poco", aunque subrayó que "tanto mi padre como su esposa tienen una gran fortaleza moral, una gran fortaleza espiritual".

Hernández García es presidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y cumple una condena de siete años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara.

Su esposa, Pérez Paseiro, presidenta de la misma organización y sacerdotisa yoruba con casi treinta años de trayectoria activista, fue condenada a ocho años por los mismos hechos.

Pérez Paseiro había sido excarcelada en enero de 2025 como parte de un grupo de 553 sancionados beneficiados por medidas de liberación anticipada, pero el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara revocó su libertad condicional el 11 de junio de 2025, alegando incumplimiento de obligaciones.

Activistas y organizaciones de derechos humanos atribuyen la decisión a motivaciones políticas, pues Pérez Paseiro continuó exigiendo públicamente la liberación de su esposo y de todos los presos de conciencia en la isla.

Desde prisión, Hernández García pidió a su hija que hiciera pública su condena a la golpiza sufrida por el preso político Félix Navarro en la cárcel de Agüica, Matanzas, el 10 de abril.

Navarro, de 72 años y coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue agredido por el jefe de Orden Interior de esa prisión y enviado a una celda de castigo en régimen de incomunicación.

Pérez Paseiro también envió un mensaje de agradecimiento a la activista Oraiza Estrada por haberla mencionado en un evento reciente en las Naciones Unidas, donde se denunció la persecución religiosa y la discriminación racial contra presos políticos cubanos.

Amnistía Internacional reconoció a ambos como presos de conciencia y exigió su liberación inmediata e incondicional en febrero de 2026, cuando Pérez Paseiro cumplió 54 años en prisión.

Tanto Hernández García como su esposa reiteraron durante la visita su exigencia de libertad para todos los presos políticos cubanos.