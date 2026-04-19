Una carretera rural se ha convertido en ruta clave para el tráfico de drogas y armas en el sur de Florida: ¿Sabes cuál es?

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La carretera estatal 710 (SR-710), conocida como Warfield Boulevard y ubicada en Indiantown, al oeste del condado de Martin, se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de drogas y armas en el sur de Florida, advierten las autoridades locales.

La vía rural de dos carriles conecta los condados de Palm Beach y Okeechobee bordeando el lago Okeechobee, lo que la convierte en una ruta estratégica para quienes buscan moverse entre condados evitando las autopistas principales más vigiladas, como la Florida Turnpike o la I-95.

Según la Oficina del Alguacil del condado Martin (MCSO), los traficantes eligen deliberadamente esta carretera por su perfil bajo.

"La gente cree que usando esa parte de la carretera pueden traficar drogas y cometer crímenes mientras evitan otras rutas", dijo a Telemundo 51 el mayor Rubén Romero, que considera la 710 un corredor histórico para el tráfico de drogas en la región.

Varios controles de tráfico realizados a lo largo de esta vía en las últimas semanas han resultado en múltiples arrestados y decomisos de fentanilo, metanfetamina, crack, jeringas y otros utensilios relacionados con las drogas.

En un operativo efectuado el viernes pasado los agentes detuvieron a siete personas fueron detenidas e interceptaron importantes cantidades de sustancias ilegales y armamento, incluyendo una pistola reportada como robada y un arma de fuego adicional, reportó en Facebook la MCSO.

Un reporte de CBS12 de febrero reveló que otra acción policial destapó una red de distribución de drogas a menores, lo que agrava la preocupación de las autoridades sobre el impacto de esta ruta en las comunidades cercanas.

"Estamos aplicando la ley de manera agresiva: realizando paradas de tráfico, emitiendo multas y buscando a personas que han cometido delitos", recalcó Romero.

El objetivo es detener el crimen antes de que llegue a zonas residenciales.

"No estamos esperando que el crimen llegue a nuestros vecindarios o escuelas", aseguró el oficial.

Más allá del narcotráfico, la SR-710 también ha sido señalada como una trampa mortal por sus características físicas, con un historial de accidentes graves que preocupa tanto a residentes como a funcionarios.

El año pasado se registraron 20 muertes en esa área.

"Existe un patrón constante de muertes en esta carretera y necesitamos solucionarlo", afirmó a CBS12 el alguacil del condado de Martin, John Budensiek, en marzo pasado.

Las autoridades señalan varios factores que contribuyen al alto número de siniestros, como los carriles estrechos, el alto tráfico de camiones y acciones de los conductores como la alta velocidad y las maniobras riesgosas al intentar rebasar vehículos lentos.

Los planes de mejora de la infraestructura vial existen, aunque la construcción no comenzaría hasta 2030, dejando la situación sin solución a corto plazo.

Mientras tanto, la Policía ha reforzado los operativos en los que se han impuesto miles de multas, y se estudia adoptar medidas para reducir riesgos, como una mayor señalización y ajustar los límites de velocidad.