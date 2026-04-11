Cubano dice que tuvo que irse del país para que lo trataran con amabilidad en un hotel

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Un cubano residente en España identificado como Yanizorro de la Vega publicó en Facebook una reflexión que resonó entre muchos de sus compatriotas: la experiencia bochornosa que vivió al ser alojado en el Hotel Iberostar Grand Packard de La Habana Vieja tras la cancelación de su vuelo de regreso en noviembre.

La aerolínea compensó a los pasajeros afectados con habitación, comida y desayuno buffet incluidos en uno de los hoteles más lujosos de Cuba, reconocido como el segundo mejor del mundo en su categoría según los premios Travellers' Choice de TripAdvisor 2024, con precios desde 270 euros la noche. El establecimiento cuenta con 321 habitaciones de lujo, seis restaurantes, spa y piscina.

Pero lo que para cualquier turista extranjero habría sido una grata sorpresa, para él resultó doloroso e incómodo.

"Por primera vez dentro de mi país, me trataban como a un turista extranjero. Qué mala sensación sentí, me sentía incómodo, me trataba todo el mundo de 'señor', una amabilidad empalagosa que sabía muy mal", relató.

Captura de Facebook / Yanizorro de la Vega

De la Vega, quien se considera un muchacho de barrio, a los que les gusta compartir con sus amigos el ron y el dominó en la calle, de repente pasó a ser alguien que fue a Cuba de visita, como si fuera español.

"Una experiencia vivida, pero que para mí fue bochornosa, y más que hacerme sentir bien la pasé mal, mal recordando lo miserables que somos, sencillamente allí no me encontraba", concluyó.

La situación refleja una contradicción histórica del modelo turístico cubano. Aunque el gobierno asegura que los cubanos tienen libre acceso a hoteles, la realidad cotidiana de la Isla hace que muchos ciudadanos se sientan ajenos en espacios diseñados para visitantes extranjeros.

La discriminación hacia los cubanos en el ámbito del turismo es recurrente.

Con frecuencia aparecen en redes sociales publicaciones que denuncian la discriminación que sufren los cubanos en su propio país, donde se mantienen políticas degradantes que humillan a los ciudadanos nacionales frente a los extranjeros.

En febrero de 2023, un joven relató la discriminación que sufrió en el hotel Pernik, en Holguín, cuando quiso entrar para sentarse en una mesa que estuviera cerca de un tomacorriente a trabajar con su laptop.

En otro incidente, el fotógrafo y youtuber Yander Serra denunció que le prohibieron la entrada al hotel Capri, en La Habana, y le indicaron que si quería consumir, tendría que hacerlo después de los clientes extranjeros.

En otro suceso lamentable, un hombre que caminaba por una calle de El Vedado, en La Habana, fue expulsado de la acera donde se encuentra el hotel Grand Aston, perteneciente al consorcio militar GAESA.

Este tipo de vivencias remiten al apartheid turístico oficial que prohibía a los cubanos el acceso a hoteles y playas reservados para extranjeros, una política que marcó profundamente la identidad y la memoria colectiva de varias generaciones.

El testimonio de Yanizorro llega en un momento en que el turismo en Cuba atraviesa una profunda crisis. En lo que va de 2026, la Isla registra 112,642 visitantes menos que en el mismo período del año anterior, una caída que agrava aún más la precaria situación económica del país.