¡Se destapó el secreto! Rachel Arderi y Oniel Bebeshito compran su primera casa en Miami

Rachel Arderi y Oniel Bebeshito están de celebración, y esta vez el motivo va mucho más allá de la música o las redes sociales. La pareja acaba de alcanzar uno de los sueños más importantes de su vida: ¡su primera casa en Estados Unidos!

Aunque hace unos días ambos compartieron que estaban festejando un “nuevo logro”, sin revelar de qué se trataba, las sospechas quedaron confirmadas gracias a las recientes historias de Instagram de Rachel.

En las imágenes, se les ve junto a Katherin Fernandez |de Closet Detail seleccionando materiales para su clóset, acompañados de un texto que no dejó margen a las dudas.

“Cuando conocí a Katy le dije: mira, hazme un clóset lindo, pero sencillo y supuesto, porque esta no es mi casa. Solo llevábamos como 4 o 5 meses de haber llegado a Miami. Recuerdo que le dije que ni iba a escoger bien el color porque me compraría mi casa antes de que pasara un año... y así mismo fue. Hoy estoy aqui, pero esta vez demasiado emocionada, porque ahora sí vine a conocer el lugar donde ella crea su magia escociendo cada color y cada detalle para mi primera casita en este país. Entonces estoy muy felizzzzz”, confesó la modelo.

El mensaje no dejó dudas: Rachel y Bebeshito ya tienen su propio hogar en Estados Unidos, un paso importante en la vida personal y profesional de la pareja, que se ha ganado el cariño del público cubano con su naturalidad y complicidad.

En la publicación, Rachel se mostró emocionada y agradecida por este nuevo comienzo, mientras que Oniel, siempre a su lado, participaba en la elección de los acabados y colores del mobiliario.

El dúo, que lleva un año viviendo en Miami, continúa consolidando su vida juntos mientras siguen creciendo en sus respectivos proyectos artísticos y empresariales.

Sin duda, este es un gran paso en su historia de amor y una muestra más de que los sueños sí se pueden lograr… ¡si lo puedes soñar, lo puedes tener!