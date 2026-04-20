Mujer usó identidad robada durante 30 años para cobrar beneficios federales en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Una mujer de 62 años e identificada como Ana Silvia García se declaró culpable el pasado 14 de abril de robo de fondos gubernamentales y robo agravado de identidad tras usar durante más de tres décadas el número de Seguro Social de una ciudadana estadounidense para cobrar beneficios federales a los que no tenía derecho.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, García -que es de origen mexicano y residía ilegalmente en Houston, Texas- comenzó el esquema en 1992.

Desde ese año, Ana Silvia García usó un número de Seguro Social perteneciente a una ciudadana estadounidense.

Con esa identidad, sometió peticiones migratorias a nombre de familiares y obtuvo beneficios de discapacidad y Medicare bajo esa identidad falsa.

El fraude se mantuvo activo durante más de tres décadas, hasta que las autoridades la arrestaron en febrero de este año.

García admitió su verdadera identidad tras su arresto en febrero de este año, según detalla el documento oficial.

Más de 278,000 dólares en beneficios cobrados de forma fraudulenta

Las autoridades federales determinaron que el daño económico al erario público ha sido cuantioso.

Se estima que García recibió los fondos entre 2013 y febrero de 2026, por un total de más de 278,000 dólares en beneficios a los que no tenía derecho.

Los beneficios obtenidos de manera fraudulenta correspondían a pagos de Medicare y ayudas por discapacidad, programas financiados con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

El caso fue anunciado por el fiscal federal interino John G.E. Marck y se enmarca en la ofensiva de la administración Trump contra el fraude en programas de beneficios públicos.

El caso fue resultado de una investigación coordinada entre la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La fiscal auxiliar Stephanie Bauman representa al gobierno federal en el proceso.

El juez federal Charles R. Eskridge dictará sentencia el próximo 2 de julio.

García enfrenta hasta diez años de prisión federal por el robo de fondos gubernamentales, más una condena obligatoria y consecutiva de dos años adicionales por el delito agravado de robo de identidad, lo que eleva la posible pena máxima a doce años.

La acusada permanece bajo custodia federal en espera de la sentencia.

Marco de la ofensiva antifraude de Trump

El Departamento de Justicia encuadra este caso dentro de los esfuerzos de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, creada formalmente el 7 de abril por el fiscal general interino, Todd Blanche.

La división apoya el Grupo de Trabajo Presidencial para Eliminar el Fraude, establecido por orden ejecutiva del presidente Trump el 16 de marzo y presidido por el vicepresidente J.D. Vance, como un esfuerzo de todo el gobierno para eliminar el fraude, el desperdicio y el abuso en los programas de beneficios federales.

En su primera semana de operaciones, entre el 10 y el 17 de abril, la división anunció acciones relacionadas con más de 340 millones de dólares en esquemas de fraude en todo el país.