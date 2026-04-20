Marines estadounidenses abordaron buque iraní en el Mar Arábigo tras rechazar advertencias de la Armada

Marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de EE.UU. abordaron y confiscaron el buque de carga de bandera iraní M/V Touska en el norte del Mar Arábigo este domingo, en el primer decomiso físico desde que entró en vigor el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

El destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) interceptó al Touska mientras navegaba a 17 nudos con destino al puerto iraní de Bandar Abbas, procedente de Malasia.

Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias durante un período de seis horas que la tripulación del buque ignoró por completo.

Antes del abordaje, el Spruance ordenó evacuar la sala de máquinas. La grabación de audio de las comunicaciones recoge la advertencia: "Motor Vessel Tosca, motor vessel Tosca. Desaloje su sala de máquinas, desaloje su sala de máquinas. Estamos preparados para someterlo a fuego inhabilitante".

Ante la negativa de la tripulación, el destructor disparó varios proyectiles de su cañón MK 45 de cinco pulgadas contra el compartimento de propulsión del Touska, inutilizando el buque.

Posteriormente, los Marines partieron en helicóptero desde el buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7) y descendieron mediante rappel sobre el carguero iraní, tomando custodia del navío, que permanece bajo control estadounidense.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) precisó que "las fuerzas estadounidenses actuaron de manera deliberada, profesional y proporcional para garantizar el cumplimiento".

El M/V Touska es un carguero de aproximadamente 275 metros de eslora que figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por su historial previo de actividades ilegales, según confirmó el presidente Donald Trump.

Desde el inicio del bloqueo, las fuerzas estadounidenses habían dirigido a 25 buques comerciales a dar la vuelta o regresar a puertos iraníes, pero el Touska fue el primero en resistir activamente las órdenes.

El bloqueo naval fue ordenado por Trump el 12 de abril mediante proclamación presidencial, tras el colapso de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, y entró en vigor al día siguiente. La operación involucra más de una docena de buques de guerra, más de 100 aeronaves y aproximadamente 10,000 marineros, marines y aviadores.

El abordaje se produce en un momento de extrema tensión: el alto el fuego acordado el 8 de abril, mediado por Pakistán, vence el 22 de abril, y una segunda ronda de negociaciones liderada por el vicepresidente JD Vance se inició precisamente hoy en Islamabad.

Irán calificó el abordaje como piratería armada y acusó a EE.UU. de violar el alto el fuego vigente.

El mando militar iraní Khatam Al-Anbiya advirtió que "las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y tomarán represalias contra esta piratería armada y el ejército estadounidense".