Administración Trump admite que el precio de la gasolina podría mantenerse por encima de los 3 dólares por galón hasta el próximo año

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, admitió este domingo en el programa de CNN "State of the Union" que los precios de la gasolina podrían no bajar de los tres dólares por galón hasta 2027, contradiciendo el optimismo expresado días antes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Wright reconoció que los precios "probablemente han alcanzado su punto máximo y comenzarán a caer", pero advirtió que Llevará más tiempo llegar a ese precio del que muchos consumidores esperaban. Bessent, por su parte, predijo que la gasolina podría bajar a alrededor de tres dólares durante el verano de 2026.
El galón por debajo de los 3 dólares "podría ocurrir a finales de este año, o podría no suceder hasta el próximo. Pero es probable que los precios hayan tocado techo y comiencen a bajar", declaró.
"Ciertamente, con la resolución de este conflicto, se verá un descenso en los precios", agregó, refiriéndose a Irán.
El contexto actual es preocupante para los bolsillos estadounidenses: el promedio nacional se sitúa en torno a 4.048 dólares por galón, luego de que el precio superó los cuatro dólares por primera vez desde 2022. Según las proyecciones oficiales, la gasolina promediará 3.70 dólares por galón en todo 2026, de acuerdo con la Administración de Información de Energía.
La situación geopolítica agrava el panorama energético. el estrecho permanece bajo control estricto iraní, lo que mantiene en vilo a los mercados petroleros internacionales y dificulta cualquier pronóstico de alivio inmediato en los precios.
A esto se suma que Trump anunció un alto al fuego de dos semanas en las tensiones con Irán, una medida que algunos analistas consideran un efecto temporal a cambio de ganancias a largo plazo, aunque su impacto real sobre los precios del combustible sigue siendo incierto.
La inflación en Estados Unidos subió al 3.3% en marzo, un dato que refleja el impacto acumulado del encarecimiento de la energía sobre el costo de vida de los ciudadanos, y que añade presión sobre la administración para encontrar soluciones más rápidas al problema de los precios en los surtidores.
Preguntas frecuentes sobre el aumento del precio de la gasolina en EE. UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el precio de la gasolina en EE. UU. supera los 4 dólares por galón?
El aumento del precio de la gasolina en EE. UU. se debe principalmente al conflicto con Irán y al cierre del Estrecho de Ormuz, que ha interrumpido el flujo de petróleo a nivel mundial. Este estrecho es una vía crucial por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y su bloqueo ha disparado los precios del crudo, afectando directamente el costo del combustible en el país.
¿Cuándo se espera que baje el precio de la gasolina en Estados Unidos?
El secretario de Energía, Chris Wright, indicó que los precios de la gasolina podrían comenzar a caer, pero no se espera que bajen de los 3 dólares por galón hasta 2027. Aunque se ha alcanzado un alto al fuego temporal con Irán, el impacto real sobre los precios sigue siendo incierto y depende del progreso de las negociaciones y de la reapertura del Estrecho de Ormuz.
¿Cómo afecta la inflación actual al costo de vida en EE. UU.?
La inflación en EE. UU. ha alcanzado el 3.3% interanual en marzo de 2026, su nivel más alto en dos años, impulsada en gran medida por el aumento del precio de la gasolina. Este incremento ha elevado los costos de transporte, alimentos y servicios, afectando el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses y presionando a las familias a ajustar sus presupuestos para cubrir los gastos básicos.
¿Qué medidas está tomando el gobierno de EE. UU. para controlar el precio de la gasolina?
La administración de Donald Trump ha adoptado varias medidas para mitigar el impacto del alza del petróleo, como la liberación de reservas estratégicas de petróleo y la flexibilización temporal de sanciones al petróleo ruso. Sin embargo, estas medidas son consideradas solo un alivio temporal, ya que el mercado del petróleo responde a factores geopolíticos más complejos que afectan su estabilidad a largo plazo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.