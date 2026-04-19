Administración Trump admite que el precio de la gasolina podría mantenerse por encima de los 3 dólares por galón hasta el próximo año

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, admitió este domingo en el programa de CNN "State of the Union" que los precios de la gasolina podrían no bajar de los tres dólares por galón hasta 2027, contradiciendo el optimismo expresado días antes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Wright reconoció que los precios "probablemente han alcanzado su punto máximo y comenzarán a caer", pero advirtió que Llevará más tiempo llegar a ese precio del que muchos consumidores esperaban. Bessent, por su parte, predijo que la gasolina podría bajar a alrededor de tres dólares durante el verano de 2026.

El galón por debajo de los 3 dólares "podría ocurrir a finales de este año, o podría no suceder hasta el próximo. Pero es probable que los precios hayan tocado techo y comiencen a bajar", declaró.

"Ciertamente, con la resolución de este conflicto, se verá un descenso en los precios", agregó, refiriéndose a Irán.

El contexto actual es preocupante para los bolsillos estadounidenses: el promedio nacional se sitúa en torno a 4.048 dólares por galón, luego de que el precio superó los cuatro dólares por primera vez desde 2022. Según las proyecciones oficiales, la gasolina promediará 3.70 dólares por galón en todo 2026, de acuerdo con la Administración de Información de Energía.

La situación geopolítica agrava el panorama energético. el estrecho permanece bajo control estricto iraní, lo que mantiene en vilo a los mercados petroleros internacionales y dificulta cualquier pronóstico de alivio inmediato en los precios.

A esto se suma que Trump anunció un alto al fuego de dos semanas en las tensiones con Irán, una medida que algunos analistas consideran un efecto temporal a cambio de ganancias a largo plazo, aunque su impacto real sobre los precios del combustible sigue siendo incierto.

La inflación en Estados Unidos subió al 3.3% en marzo, un dato que refleja el impacto acumulado del encarecimiento de la energía sobre el costo de vida de los ciudadanos, y que añade presión sobre la administración para encontrar soluciones más rápidas al problema de los precios en los surtidores.