Trump amenaza con aplicar método “rápido y brutal” contra barcos: El mismo que usa contra narcotraficantes en el Caribe

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que cualquier embarcación que intente desafiar el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz será enfrentada con el mismo método “rápido y brutal” que su administración utiliza contra el narcotráfico en alta mar.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump dejó claro que Washington no contempla una respuesta convencional frente a las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sino la aplicación directa de tácticas letales ya empleadas en operaciones antidrogas en el Caribe y el Pacífico oriental, en el marco de la Operación Lanza del Sur.

“Si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo, será inmediatamente eliminado, usando el mismo sistema que empleamos contra los narcotraficantes en el mar. Es rápido y brutal”, afirmó el mandatario.

La referencia apunta a la Operación Lanza del Sur, una campaña activa desde 2025 bajo el Comando Sur de Estados Unidos, centrada en interceptar y neutralizar embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Este operativo ha marcado un cambio en la estrategia antidroga, al incluir ataques directos contra narcolanchas consideradas amenazas, con decenas de acciones ejecutadas y un saldo significativo de bajas entre redes criminales.

Trump aseguró que estas operaciones han logrado frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos por vía marítima, afirmando que el 98,2 % de los cargamentos que ingresaban por océano o mar han sido detenidos.

La advertencia del presidente traslada ese mismo enfoque al escenario del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos mantiene un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.

Aunque gran parte de la marina convencional iraní ha sido destruida, Teherán conserva un número considerable de lanchas de ataque rápido, equipadas con misiles y diseñadas para tácticas de enjambre, consideradas su principal herramienta de guerra asimétrica en la zona.

El mensaje de Trump sugiere que estas embarcaciones serán tratadas bajo las mismas reglas de enfrentamiento que las utilizadas contra el narcotráfico: identificación como amenaza, respuesta inmediata y uso de fuerza letal sin escalada progresiva.

Desde Irán, las autoridades han calificado el bloqueo estadounidense como una acción ilegal y han advertido de posibles represalias. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que la medida responde al incumplimiento de Teherán de reabrir el paso marítimo, clave para el comercio energético mundial.

Con esta postura, Washington refuerza un enfoque que borra la línea entre operaciones militares convencionales y tácticas de seguridad transnacional, trasladando al conflicto con Irán un modelo operativo ya probado en la lucha contra el narcotráfico en aguas internacionales.