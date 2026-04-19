JD Vance encabezará segunda ronda de conversaciones con Irán en Islamabad

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará este lunes en Islamabad una segunda ronda de negociaciones con Irán, según confirmó este domingo la Casa Blanca, en un momento de máxima tensión con el alto al fuego a punto de vencer.

Vance viajará acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes ya participaron en la primera ronda celebrada entre el 10 y el 12 de abril, que concluyó sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones directas.

Trump anunció el viaje este domingo en su red Truth Social: "Representantes van a Islamabad, donde estarán mañana por la noche para negociar".

En el mismo mensaje, el mandatario acusó a Irán de violar el actual alto al fuego y renovó sus amenazas: "Estamos ofreciendo un acuerdo muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, destruirá cada planta eléctrica y cada puente en Irán".

En declaraciones a Fox News este domingo, Trump fue aún más directo: "Si no se cierra el acuerdo, el acuerdo que hemos negociado, voy a destruir sus puentes y sus centrales eléctricas".

La segunda ronda llega con el reloj en contra: el alto al fuego que puso fin a la Operación Furia Épica —campaña militar conjunta de EE.UU. e Israel lanzada el 28 de febrero— vence el miércoles 22 de abril, y Trump advirtió el viernes que podría no prorrogarlo si no hay acuerdo.

El nudo central del conflicto sigue siendo el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Irán cerró el paso como represalia por los ataques estadounidenses e israelíes, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

El 18 de abril, Teherán reimpuso el control estricto sobre el estrecho, alegando que Washington violó el acuerdo de tregua, y Trump acusó a Irán de disparar contra un barco francés y un carguero británico en la vía.

Tras el colapso de la primera ronda, Trump ordenó además un bloqueo naval contra los puertos iraníes, en vigor desde el 13 de abril, que según el propio mandatario le cuesta a Irán 500 millones de dólares diarios.

La posición iraní complica la celebración de la nueva ronda: la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó este domingo que Teherán no prevé enviar una delegación a Pakistán mientras continúe el bloqueo naval estadounidense.

En la primera ronda, EE.UU. exigió el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofreció solo una pausa de cinco años y reclamó 270,000 millones de dólares en compensaciones por los daños de la guerra, posiciones que resultaron incompatibles.

Al concluir aquella ronda, Vance declaró: "La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más que para Estados Unidos".

Pakistán, que juega un papel central como mediador neutral, desplegó este domingo un dispositivo de seguridad de más de 10,000 efectivos en Islamabad, con cierre de arterias principales, suspensión del transporte público y desalojo de hoteles de lujo, ante la posibilidad de que se reanuden las conversaciones.

Trump afirmó el 16 de abril que Irán había "aceptado gran parte" del acuerdo propuesto por Washington, aunque sin ofrecer detalles, mientras el plazo para evitar una reanudación del conflicto se agota el miércoles.