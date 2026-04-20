Cubano Kendry Rojas da el salto a MLB con los Twins

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El pitcher zurdo cubano Kendry Rojas, de 23 años y natural de Ciego de Ávila, fue promovido este lunes al roster de Grandes Ligas de los Minnesota Twins, según informó en Facebook el periodista especializado Francys Romero.

Rojas se unirá al equipo este martes, culminando un camino de casi seis años desde que firmó su primer contrato profesional directamente desde Cuba con los Toronto Blue Jays en octubre de 2020 por 215,000 dólares.

El periodista Romero describió la trayectoria del lanzador como "una gran historia de superación".

Durante su desarrollo en ligas menores, Rojas ha destacado por su control y capacidad para limitar el contacto de los bateadores, consolidándose como uno de los brazos zurdos con mayor proyección dentro del sistema de los Twins. Su progreso constante le permitió escalar niveles hasta ganarse finalmente la oportunidad en el máximo nivel.

El ascenso de Rojas también resalta la creciente presencia de talento cubano en las Grandes Ligas, en un contexto donde cada vez más jugadores logran abrirse paso a través del sistema profesional tras salir de la isla en busca de mejores oportunidades deportivas.

Para el joven lanzador, esta promoción representa no solo el cumplimiento de un sueño, sino también el inicio de un nuevo desafío, en el que buscará demostrar que tiene las herramientas necesarias para mantenerse en el exigente escenario de las Grandes Ligas.