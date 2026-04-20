Cubano Kendry Rojas da el salto a MLB con los Twins

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El pitcher zurdo cubano Kendry Rojas, de 23 años y natural de Ciego de Ávila, fue promovido este lunes al roster de Grandes Ligas de los Minnesota Twins, según informó en Facebook el periodista especializado Francys Romero.
Rojas se unirá al equipo este martes, culminando un camino de casi seis años desde que firmó su primer contrato profesional directamente desde Cuba con los Toronto Blue Jays en octubre de 2020 por 215,000 dólares.
El periodista Romero describió la trayectoria del lanzador como "una gran historia de superación".
Durante su desarrollo en ligas menores, Rojas ha destacado por su control y capacidad para limitar el contacto de los bateadores, consolidándose como uno de los brazos zurdos con mayor proyección dentro del sistema de los Twins. Su progreso constante le permitió escalar niveles hasta ganarse finalmente la oportunidad en el máximo nivel.
El ascenso de Rojas también resalta la creciente presencia de talento cubano en las Grandes Ligas, en un contexto donde cada vez más jugadores logran abrirse paso a través del sistema profesional tras salir de la isla en busca de mejores oportunidades deportivas.
Para el joven lanzador, esta promoción representa no solo el cumplimiento de un sueño, sino también el inicio de un nuevo desafío, en el que buscará demostrar que tiene las herramientas necesarias para mantenerse en el exigente escenario de las Grandes Ligas.
Preguntas frecuentes sobre el ascenso de Kendry Rojas a MLB con los Minnesota Twins
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Kendry Rojas y por qué es relevante su ascenso a MLB?
Kendry Rojas es un pitcher zurdo cubano de 23 años que ha sido promovido al roster de Grandes Ligas de los Minnesota Twins. Su ascenso es significativo porque marca el final de un camino de casi seis años desde que firmó su primer contrato profesional con los Toronto Blue Jays. Esta promoción representa un logro importante en su carrera profesional y destaca su historia de superación.
¿Cuál ha sido el trayecto profesional de Kendry Rojas antes de llegar a los Twins?
Kendry Rojas comenzó su carrera profesional cuando firmó con los Toronto Blue Jays en octubre de 2020 por $215,000. Durante este tiempo, ha trabajado arduamente para mejorar sus habilidades y finalmente ha sido promovido a las Grandes Ligas con los Minnesota Twins, culminando su esfuerzo de casi seis años.
¿Cómo refleja el ascenso de Kendry Rojas el talento cubano en MLB?
El ascenso de Kendry Rojas a las Grandes Ligas es parte de una tendencia más amplia de peloteros cubanos que están llegando al béisbol profesional en Estados Unidos. El talento cubano sigue teniendo una fuerte presencia en MLB, como se refleja en las recientes firmas de otros jugadores cubanos con organizaciones de Grandes Ligas. Este fenómeno subraya la calidad y el potencial de los atletas cubanos en el béisbol profesional.
¿Qué otros jugadores cubanos están destacando en el béisbol profesional?
Además de Kendry Rojas, otros peloteros cubanos están destacando en el béisbol profesional, como Yandy Díaz, quien tiene un inicio de temporada histórico con los Tampa Bay Rays, y César Prieto, quien está teniendo un rendimiento sobresaliente en Triple-A con los Memphis Redbirds. Estos jugadores, junto con otros que han firmado recientemente con organizaciones de MLB, continúan elevando el perfil del talento cubano en el béisbol.
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