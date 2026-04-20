"No estoy loco, estoy cansado": campeón cubano responde tras su protesta en La Habana

El cubano Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman y campeón de artes marciales mixtas de la Cuban Fighting League (CPL) en la categoría de 135 libras, respondió este domingo a quienes lo tildaron de loco o drogadicto tras cuatro días de protesta pacífica y solitaria en La Habana.
El deportista apareció en un nuevo video difundido en redes sociales por el rapero y activista El Funky —Eliecer Márquez Duany, exiliado en Estados Unidos y coautor de "Patria y Vida"— en el que aclaró su estado y explicó el mensaje detrás de su apariencia: sin afeitar, descalzo y con las uñas sucias.
"Yo no meto nada hace años en mi cuerpo. Como pueden ver estoy muy bien mentalmente, físicamente y espiritualmente", declaró el luchador, quien lleva días apostado en el balcón de su casa en la avenida 31 de La Habana como forma de protesta contra el régimen cubano.
En días anteriores, el deportista había desafió directamente a la Seguridad del Estado, retando a las autoridades a que lo detuvieran si consideraban que su protesta era ilegal, en un acto de valentía que llamó la atención dentro y fuera de la isla.
Su postura contrasta con las declaraciones del gobierno cubano, que ha sostenido que nadie es detenido por expresarse y negó la existencia de presos políticos en el país.
El activista Luis Manuel Otero Alcántara, integrante del Movimiento San Isidro, también respaldó públicamente la protesta de Spiderman, sumando su voz a quienes apoyan esta demostración de resistencia civil.
La acción de Spiderman se produce en un contexto en el que, según datos recientes, el 96.91% de la población carece de acceso adecuado a servicios básicos, lo que ha alimentado el descontento social en toda Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la protesta del campeón cubano Javier Martín Gutiérrez
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Javier Martín Gutiérrez y por qué está protestando en Cuba?
Javier Martín Gutiérrez es un campeón de artes marciales mixtas de la Cuban Fighting League conocido como Spiderman. Está protestando en La Habana de manera pacífica contra el régimen cubano, denunciando la crisis humanitaria y la falta de servicios básicos que afecta a la mayoría de la población cubana.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno cubano ante las protestas de Spiderman?
El gobierno cubano ha mantenido su postura de que nadie es detenido por expresarse y niega la existencia de presos políticos en el país. Sin embargo, la protesta de Spiderman desafía directamente a la Seguridad del Estado y cuestiona la falta de respuesta de las autoridades ante la crisis en la isla.
¿Cómo ha respondido la comunidad cubana y los activistas a la protesta de Spiderman?
Activistas y miembros del Movimiento San Isidro, como Luis Manuel Otero Alcántara, han apoyado públicamente la protesta de Spiderman. También se ha pedido visibilidad para su caso y se ha resaltado su valentía al enfrentarse al régimen cubano, aunque ha expresado su frustración por la falta de apoyo del pueblo cubano en general.
¿Cuál es el contexto social y económico que rodea las protestas en Cuba actualmente?
Cuba enfrenta una grave crisis económica y humanitaria, con el 96.91% de la población sin acceso adecuado a servicios básicos. La escasez de alimentos, la inflación y la falta de electricidad han intensificado el descontento social, llevando a protestas en diversas partes de la isla. Esta situación se considera incluso peor que el Período Especial de los años 90.
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