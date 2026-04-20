"No estoy loco, estoy cansado": campeón cubano responde tras su protesta en La Habana

El cubano Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman y campeón de artes marciales mixtas de la Cuban Fighting League (CPL) en la categoría de 135 libras, respondió este domingo a quienes lo tildaron de loco o drogadicto tras cuatro días de protesta pacífica y solitaria en La Habana.

El deportista apareció en un nuevo video difundido en redes sociales por el rapero y activista El Funky —Eliecer Márquez Duany, exiliado en Estados Unidos y coautor de "Patria y Vida"— en el que aclaró su estado y explicó el mensaje detrás de su apariencia: sin afeitar, descalzo y con las uñas sucias.

Publicación de Facebook/El Funky

"Yo no meto nada hace años en mi cuerpo. Como pueden ver estoy muy bien mentalmente, físicamente y espiritualmente", declaró el luchador, quien lleva días apostado en el balcón de su casa en la avenida 31 de La Habana como forma de protesta contra el régimen cubano.

En días anteriores, el deportista había desafió directamente a la Seguridad del Estado, retando a las autoridades a que lo detuvieran si consideraban que su protesta era ilegal, en un acto de valentía que llamó la atención dentro y fuera de la isla.

Su postura contrasta con las declaraciones del gobierno cubano, que ha sostenido que nadie es detenido por expresarse y negó la existencia de presos políticos en el país.

El activista Luis Manuel Otero Alcántara, integrante del Movimiento San Isidro, también respaldó públicamente la protesta de Spiderman, sumando su voz a quienes apoyan esta demostración de resistencia civil.

La acción de Spiderman se produce en un contexto en el que, según datos recientes, el 96.91% de la población carece de acceso adecuado a servicios básicos, lo que ha alimentado el descontento social en toda Cuba.