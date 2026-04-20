¡Intratable! Yordan Álvarez llega a 10 jonrones y domina las Grandes Ligas

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El cubano Yordan Álvarez conectó el domingo su décimo jonrón de la temporada ante el relevista JoJo Romero de los Cardinals de San Luis y se convirtió en el líder absoluto de cuadrangulares en todas las Grandes Ligas.

El batazo, un solitario al jardín derecho en Daikin Park de Houston, registró 95.8 millas por hora de velocidad de salida, ángulo de 28 grados y 357 pies de distancia, de acuerdo con la página de Facebook de Pelota Cubana.

Fue el tercer día consecutivo en que el jardinero izquierdo de los Astros conectó cuadrangular, completando una racha demoledora durante la serie ante los Cardinals disputada el 17, 18 y 19 de abril.

El jonrón se produjo en la parte baja del octavo inning y redujo la desventaja de Houston a 4-2 en ese juego.

En apenas 22 juegos disputados en 2026, Álvarez exhibe números de élite absoluta: promedio de .342, porcentaje de embasado de .485, slugging de .789 y OPS de 1.274, con 20 carreras impulsadas.

Sus métricas avanzadas son igualmente impresionantes: lidera toda la MLB en xwOBA (.596), ocupa el segundo lugar en slugging esperado (.953) y el tercero en promedio esperado (.412), con una velocidad de salida promedio de 97.2 millas por hora.

Su indicador de carreras creadas ajustadas supera los 300, más de tres veces el promedio de la liga, una cifra que lo coloca en una categoría aparte en este inicio de temporada.

Álvarez va en ritmo para superar los 47 jonrones, récord histórico de los Astros establecido por Jeff Bagwell en el año 2000, y su propio máximo personal de 37, logrado en 2022.

Este arranque explosivo contrasta con la temporada 2025, en la que el cubano solo pudo disputar 48 juegos debido a una fractura en el metacarpo de la mano derecha y un esguince grave en el tobillo izquierdo, terminando con apenas nueve jonrones y promedio de .273.

Nacido el 27 de junio de 1997 en Las Tunas, Cuba, Álvarez debutó en MLB el 9 de junio de 2019 con los Astros y acumula 179 jonrones de por vida con promedio de .298 y OPS de .969 en 696 juegos.

Entre sus mayores logros figuran el título de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2021, tres selecciones al Juego de Estrellas entre 2022 y 2024, y el campeonato de la Serie Mundial 2022 con Houston.

La semana del 7 de abril de 2026 ya había ganado el premio de Jugador de la Semana de la Liga Americana, tras batear .471 con tres jonrones y ocho carreras impulsadas.

"Cuando está saludable… pocos pueden compararse con su impacto ofensivo."