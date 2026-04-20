¡Intratable! Yordan Álvarez llega a 10 jonrones y domina las Grandes Ligas

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El cubano Yordan Álvarez conectó el domingo su décimo jonrón de la temporada ante el relevista JoJo Romero de los Cardinals de San Luis y se convirtió en el líder absoluto de cuadrangulares en todas las Grandes Ligas.
El batazo, un solitario al jardín derecho en Daikin Park de Houston, registró 95.8 millas por hora de velocidad de salida, ángulo de 28 grados y 357 pies de distancia, de acuerdo con la página de Facebook de Pelota Cubana.
Fue el tercer día consecutivo en que el jardinero izquierdo de los Astros conectó cuadrangular, completando una racha demoledora durante la serie ante los Cardinals disputada el 17, 18 y 19 de abril.
El jonrón se produjo en la parte baja del octavo inning y redujo la desventaja de Houston a 4-2 en ese juego.
En apenas 22 juegos disputados en 2026, Álvarez exhibe números de élite absoluta: promedio de .342, porcentaje de embasado de .485, slugging de .789 y OPS de 1.274, con 20 carreras impulsadas.
Sus métricas avanzadas son igualmente impresionantes: lidera toda la MLB en xwOBA (.596), ocupa el segundo lugar en slugging esperado (.953) y el tercero en promedio esperado (.412), con una velocidad de salida promedio de 97.2 millas por hora.
Su indicador de carreras creadas ajustadas supera los 300, más de tres veces el promedio de la liga, una cifra que lo coloca en una categoría aparte en este inicio de temporada.
Álvarez va en ritmo para superar los 47 jonrones, récord histórico de los Astros establecido por Jeff Bagwell en el año 2000, y su propio máximo personal de 37, logrado en 2022.
Este arranque explosivo contrasta con la temporada 2025, en la que el cubano solo pudo disputar 48 juegos debido a una fractura en el metacarpo de la mano derecha y un esguince grave en el tobillo izquierdo, terminando con apenas nueve jonrones y promedio de .273.
Nacido el 27 de junio de 1997 en Las Tunas, Cuba, Álvarez debutó en MLB el 9 de junio de 2019 con los Astros y acumula 179 jonrones de por vida con promedio de .298 y OPS de .969 en 696 juegos.
Entre sus mayores logros figuran el título de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2021, tres selecciones al Juego de Estrellas entre 2022 y 2024, y el campeonato de la Serie Mundial 2022 con Houston.
La semana del 7 de abril de 2026 ya había ganado el premio de Jugador de la Semana de la Liga Americana, tras batear .471 con tres jonrones y ocho carreras impulsadas.
"Cuando está saludable… pocos pueden compararse con su impacto ofensivo."
Preguntas frecuentes sobre el desempeño de Yordan Álvarez en la MLB
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos jonrones ha logrado Yordan Álvarez en la temporada 2026?
Yordan Álvarez ha conectado 10 jonrones en la temporada 2026, colocándose como el líder de cuadrangulares en todas las Grandes Ligas hasta la fecha de la noticia.
¿Cuál ha sido el desempeño de Yordan Álvarez en comparación con su temporada 2025?
El desempeño de Yordan Álvarez en 2026 contrasta significativamente con su temporada 2025. Mientras que en 2025 solo pudo jugar 48 partidos debido a lesiones, logrando apenas nueve jonrones y un promedio de .273, en 2026 Álvarez ha tenido un inicio explosivo con un promedio de .342, 10 jonrones, y un OPS de 1.274 en apenas 22 juegos.
¿Qué récord busca romper Yordan Álvarez con su ritmo actual de jonrones?
Con su ritmo actual, Yordan Álvarez está en camino de superar el récord de 47 jonrones de los Astros, establecido por Jeff Bagwell en el año 2000. También podría superar su propio récord personal de 37 jonrones en una temporada, logrado en 2022.
¿Qué impacto tiene Yordan Álvarez en su equipo y en la liga?
Yordan Álvarez es un jugador de impacto ofensivo significativo para los Astros de Houston y en toda la MLB. Su capacidad de conectar jonrones y mantener altos promedios de bateo y embasado lo sitúan entre los mejores bateadores de la liga, siendo un factor clave en el éxito de su equipo.
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