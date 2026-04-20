Arleen Rodríguez elogia a Díaz-Canel y lo llama "hombre de amor" en su cumpleaños 66

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La periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet publicó este lunes en su cuenta de Facebook un encendido elogio a Miguel Díaz-Canel con motivo de su cumpleaños número 66, llamándolo "hombre de amor" mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.
El mensaje, difundido el mismo día en que el presidente cubano cumple 66 años, describe a Díaz-Canel como alguien que "abraza a su pueblo como a la familia", que "atrae a los niños con el imán de su nobleza" y que "le va encima a los problemas como si recién empezara a gobernar bloqueado y sin recursos".
"Le deseo, porque lo merece, un día libre para amar sin preocupaciones", escribió Rodríguez Derivet. "Sé que podrá porque es un hombre de amor. De los que aman y construyen", añadió, antes de cerrar con un "Feliz día, Presidente".
El retrato idílico que traza la principal vocera propagandística del régimen contrasta de forma brutal con la realidad que viven los cubanos en este momento: apagones de hasta 22 horas diarias que afectan a más del 50% del territorio, una economía contraída un 23% desde 2019, más de 200,000 personas sin acceso a agua potable y un salario mínimo de apenas 4,000 pesos, equivalente a unos 16 dólares al mes.
La crisis energética se agravó desde enero de 2026 tras el corte del suministro petrolero venezolano, luego de la captura de Nicolás Maduro. El propio Díaz-Canel reconoció el pasado miércoles que "no hay combustible para casi nada".
El cumpleaños del presidente coincide además con el clímax de la campaña "Mi firma por la Patria", lanzada el domingo por el Partido Comunista de Cuba para recolectar firmas en apoyo a la declaración "Girón es hoy y es siempre". Opositores como José Daniel Ferrer y Manuel Cuesta Morúa califican la iniciativa de "farsa" y mecanismo de presión ante la altísima impopularidad del mandatario.
Rodríguez Derivet, presentadora de Mesa Redonda, colaboradora de Cubadebate y conductora del podcast Chapeando bajito, no es una voz aislada: es la figura central de la maquinaria de comunicación del régimen. El propio Díaz-Canel la llamó "hermana del alma" en una felicitación pública en abril de 2023.
Su historial reciente de defensa incondicional al presidente acumula episodios que le han valido duras críticas. En noviembre de 2025 calificó de respuesta "honesta y humana" el exabrupto de Díaz-Canel contra una damnificada del huracán Melissa, cuando el presidente le dijo "yo no tengo cama para darte ahora". En enero de 2026, para justificar los apagones, afirmó en una entrevista con Rafael Correa en RT que "José Martí nunca conoció la luz eléctrica", una afirmación históricamente falsa que se viralizó y la obligó a pedir disculpas, aunque insistió en defender los cortes de electricidad.
Según una encuesta de octubre de 2023, el 95% de los cubanos desaprueba la gestión de Díaz-Canel y el 77% la califica como "la peor posible", cifras que no han hecho más que empeorar con la profundización de la crisis.
La agencia AP reportó en marzo de 2026 que Díaz-Canel podría no completar su mandato y que un Castro podría sucederlo, una señal del nivel de fragilidad política del presidente al que Rodríguez Derivet dedica hoy sus más floridos elogios.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y el apoyo a Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Arleen Rodríguez llamó a Díaz-Canel "hombre de amor"?
Arleen Rodríguez llamó a Díaz-Canel "hombre de amor" en el contexto de su cumpleaños 66, destacando lo que ella percibe como un carácter noble y cercano al pueblo. Este elogio contrasta con la grave crisis que atraviesa Cuba, lo que ha generado críticas y escepticismo entre los ciudadanos que enfrentan apagones, escasez de recursos y una economía debilitada.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba?
Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas recientes, con una caída del 23% en la economía desde 2019, apagones de hasta 22 horas diarias y más de 200,000 personas sin acceso a agua potable. La situación se ha agravado por la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela y México, y un éxodo masivo de la población.
¿Qué es la campaña "Mi firma por la Patria" y por qué es controversial?
La campaña "Mi firma por la Patria" es una iniciativa del Partido Comunista de Cuba para recolectar firmas en apoyo a la declaración "Girón es hoy y es siempre". La campaña ha sido calificada de "farsa" por opositores, quienes critican su uso como un mecanismo de presión política ante la baja popularidad de Díaz-Canel y la falta de soluciones reales a la crisis en el país.
¿Cómo ha reaccionado el pueblo cubano ante los mensajes triunfalistas del gobierno?
La reacción popular a los mensajes del gobierno ha sido de indignación y escepticismo, reflejando un cansancio generalizado con la retórica oficial que contrasta con la realidad de apagones, escasez y pobreza. Muchos cubanos han expresado su frustración en redes sociales, cuestionando la falta de soluciones concretas y el impacto real de las políticas actuales.
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