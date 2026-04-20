Arleen Rodríguez elogia a Díaz-Canel y lo llama "hombre de amor" en su cumpleaños 66

Vídeos relacionados:

La periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet publicó este lunes en su cuenta de Facebook un encendido elogio a Miguel Díaz-Canel con motivo de su cumpleaños número 66, llamándolo "hombre de amor" mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.

El mensaje, difundido el mismo día en que el presidente cubano cumple 66 años, describe a Díaz-Canel como alguien que "abraza a su pueblo como a la familia", que "atrae a los niños con el imán de su nobleza" y que "le va encima a los problemas como si recién empezara a gobernar bloqueado y sin recursos".

"Le deseo, porque lo merece, un día libre para amar sin preocupaciones", escribió Rodríguez Derivet. "Sé que podrá porque es un hombre de amor. De los que aman y construyen", añadió, antes de cerrar con un "Feliz día, Presidente".

El retrato idílico que traza la principal vocera propagandística del régimen contrasta de forma brutal con la realidad que viven los cubanos en este momento: apagones de hasta 22 horas diarias que afectan a más del 50% del territorio, una economía contraída un 23% desde 2019, más de 200,000 personas sin acceso a agua potable y un salario mínimo de apenas 4,000 pesos, equivalente a unos 16 dólares al mes.

La crisis energética se agravó desde enero de 2026 tras el corte del suministro petrolero venezolano, luego de la captura de Nicolás Maduro. El propio Díaz-Canel reconoció el pasado miércoles que "no hay combustible para casi nada".

El cumpleaños del presidente coincide además con el clímax de la campaña "Mi firma por la Patria", lanzada el domingo por el Partido Comunista de Cuba para recolectar firmas en apoyo a la declaración "Girón es hoy y es siempre". Opositores como José Daniel Ferrer y Manuel Cuesta Morúa califican la iniciativa de "farsa" y mecanismo de presión ante la altísima impopularidad del mandatario.

Rodríguez Derivet, presentadora de Mesa Redonda, colaboradora de Cubadebate y conductora del podcast Chapeando bajito, no es una voz aislada: es la figura central de la maquinaria de comunicación del régimen. El propio Díaz-Canel la llamó "hermana del alma" en una felicitación pública en abril de 2023.

Su historial reciente de defensa incondicional al presidente acumula episodios que le han valido duras críticas. En noviembre de 2025 calificó de respuesta "honesta y humana" el exabrupto de Díaz-Canel contra una damnificada del huracán Melissa, cuando el presidente le dijo "yo no tengo cama para darte ahora". En enero de 2026, para justificar los apagones, afirmó en una entrevista con Rafael Correa en RT que "José Martí nunca conoció la luz eléctrica", una afirmación históricamente falsa que se viralizó y la obligó a pedir disculpas, aunque insistió en defender los cortes de electricidad.

Según una encuesta de octubre de 2023, el 95% de los cubanos desaprueba la gestión de Díaz-Canel y el 77% la califica como "la peor posible", cifras que no han hecho más que empeorar con la profundización de la crisis.

La agencia AP reportó en marzo de 2026 que Díaz-Canel podría no completar su mandato y que un Castro podría sucederlo, una señal del nivel de fragilidad política del presidente al que Rodríguez Derivet dedica hoy sus más floridos elogios.