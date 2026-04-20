"Revolución es fiesta y pachanga": Dos cubanas desatan indignación en plena crisis en La Habana

Un video publicado en Instagram por la periodista Sasi Alejandre ha generado una fuerte polémica en redes sociales tras mostrar a dos mujeres cubanas defendiendo la vida en la isla con un discurso que contrasta con la realidad que atraviesa el país.

Durante la entrevista, grabada en medio de una actividad de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), ambas mujeres se muestran relajadas y aseguran que viven felices en medio de la crisis energética y el aumento de la pobreza.

"Nosotros tenemos un montón de problemas, pero somos los únicos que los vamos a resolver. Aquí no vendrá nadie a resolvernos nada. Estamos llenos de problemas, pero somos un pueblo alegre", dijo una de las mujeres.

Ante la pregunta sobre cómo se mantiene viva la revolución, ambas respondieron: “Así, mira. Revolución es fiesta y pachanga todo el tiempo. ¡Esto es revolución!”.

La identidad de estas cubanas aún no se conoce. Sus declaraciones se producen en medio de largos meses sin servicio estable de electricidad, sin agua en la mayoría de los hogares ni combustible para cocinar.

Las reacciones de los cubanos no tardaron en llegar, especialmente por el contraste de esas palabras frente a la crisis económica, los apagones y la escasez que enfrentan a diario millones de familias en la isla.

Algunos comentarios fueron especialmente duros: “Verdad que el hambre hace delirar a la gente”, escribió un usuario, mientras otro resumió la escena como “el chiste del día… y si se va a formar, que se forme”.

Otros internautas optaron por una lectura más crítica del discurso de las comunistas. “Ellas fabulan, están fuera de su realidad, es una forma de escape”, opinó uno.

Mientras, una persona recordó el dicho de que “la ignorancia es atrevida” y también hubo quienes pidieron evitar ese tipo de mensajes: “Nosotros lo que queremos es mantener la paz, no queremos guerra con Estados Unidos”.

Las comunistas entrevistadas insistieron en que no sienten preocupación por la situación política ni por posibles ataques militares de la Administración Trump.

“Yo no me siento en ningún momento amenazada por él. No sé ni de quién me están hablando porque nosotros estamos tan ocupados… que al menos yo no sé ni quién es él”, dijo una de las mujeres en referencia al presidente estadounidense Donald Trump y una posible invasión a Cuba.

En otro momento del video, las mujeres también minimizan cualquier escenario de conflicto y aseguran que es el propio mandatario quien estaría preocupado por Cuba.

“Trump es el que está preocupado, porque él tiene miedo y nosotros no”, afirman las entrevistadas.