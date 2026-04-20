"Revolución es fiesta y pachanga": Dos cubanas desatan indignación en plena crisis en La Habana

Un video publicado en Instagram por la periodista Sasi Alejandre ha generado una fuerte polémica en redes sociales tras mostrar a dos mujeres cubanas defendiendo la vida en la isla con un discurso que contrasta con la realidad que atraviesa el país.
Durante la entrevista, grabada en medio de una actividad de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), ambas mujeres se muestran relajadas y aseguran que viven felices en medio de la crisis energética y el aumento de la pobreza.
"Nosotros tenemos un montón de problemas, pero somos los únicos que los vamos a resolver. Aquí no vendrá nadie a resolvernos nada. Estamos llenos de problemas, pero somos un pueblo alegre", dijo una de las mujeres.
Ante la pregunta sobre cómo se mantiene viva la revolución, ambas respondieron: “Así, mira. Revolución es fiesta y pachanga todo el tiempo. ¡Esto es revolución!”.
La identidad de estas cubanas aún no se conoce. Sus declaraciones se producen en medio de largos meses sin servicio estable de electricidad, sin agua en la mayoría de los hogares ni combustible para cocinar.
Las reacciones de los cubanos no tardaron en llegar, especialmente por el contraste de esas palabras frente a la crisis económica, los apagones y la escasez que enfrentan a diario millones de familias en la isla.
Algunos comentarios fueron especialmente duros: “Verdad que el hambre hace delirar a la gente”, escribió un usuario, mientras otro resumió la escena como “el chiste del día… y si se va a formar, que se forme”.
Otros internautas optaron por una lectura más crítica del discurso de las comunistas. “Ellas fabulan, están fuera de su realidad, es una forma de escape”, opinó uno.
Mientras, una persona recordó el dicho de que “la ignorancia es atrevida” y también hubo quienes pidieron evitar ese tipo de mensajes: “Nosotros lo que queremos es mantener la paz, no queremos guerra con Estados Unidos”.
Las comunistas entrevistadas insistieron en que no sienten preocupación por la situación política ni por posibles ataques militares de la Administración Trump.
“Yo no me siento en ningún momento amenazada por él. No sé ni de quién me están hablando porque nosotros estamos tan ocupados… que al menos yo no sé ni quién es él”, dijo una de las mujeres en referencia al presidente estadounidense Donald Trump y una posible invasión a Cuba.
En otro momento del video, las mujeres también minimizan cualquier escenario de conflicto y aseguran que es el propio mandatario quien estaría preocupado por Cuba.
“Trump es el que está preocupado, porque él tiene miedo y nosotros no”, afirman las entrevistadas.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de las comunistas cubanas y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las declaraciones de las comunistas cubanas en el video han generado tanta polémica?
Las declaraciones de las comunistas cubanas han generado polémica porque presentan una imagen de alegría y celebración en medio de una grave crisis en Cuba, con problemas de electricidad, agua y alimentos. Esta desconexión entre sus palabras y la realidad diaria de la mayoría de los cubanos ha provocado fuertes críticas y debates en redes sociales.
¿Cuál es la situación actual en Cuba según los testimonios en redes sociales?
Según testimonios en redes sociales, Cuba enfrenta una crisis severa marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y recursos básicos, y dificultades para acceder a servicios esenciales. Los cubanos expresan agotamiento y frustración ante la falta de soluciones efectivas y una retórica oficial que parece desconectada de sus problemas cotidianos.
¿Cómo han reaccionado los cubanos ante el discurso oficial de "resistencia"?
Muchos cubanos han reaccionado con escepticismo y burla al discurso oficial de "resistencia", señalando que las consignas gubernamentales no reflejan la dura realidad que enfrentan. La discrepancia entre el discurso y las condiciones de vida ha generado un sentimiento de incredulidad y rechazo en la población.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la discusión sobre la situación en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en un canal vital para que los cubanos expresen su malestar y cuestionen el discurso oficial. A través de estas plataformas, se comparten experiencias personales y se genera un espacio de debate que contrasta con la narrativa institucional, visibilizando la realidad de la crisis en la isla.
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