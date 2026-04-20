EE.UU. fortalece posiciones en el estrecho de la Florida: Barcos de guerra navegan cerca de Cuba

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La presencia de buques militares estadounidenses en el estrecho de la Florida se ha intensificado en los últimos días, con movimientos que sugieren una operación sostenida en una de las zonas más sensibles del Caribe.

Datos de rastreo marítimo muestran varias embarcaciones de la Marina de EE.UU. y del Military Sealift Command operando entre Key West, las Bahamas y el norte de Cuba.

Según información publicada por la cuenta especializada Falcon (@FlconEYES) el 18 y 20 de abril de 2026, el buque de apoyo logístico USNS Laramie (T-AO-203), junto al USNS Patuxent, forma parte de una flota destinada a reabastecimiento en alta mar.

A ellos se suma el USS Wichita (LCS-13), un buque de combate litoral de clase Freedom, que habría entrado en Key West tras mantener presencia activa durante todo el fin de semana en la zona.

Las imágenes de seguimiento marítimo confirman que el USNS Laramie navegaba frente a la costa este de Florida con rumbo sur, a una velocidad aproximada de 7.7 nudos, mientras que el USS Wichita operaba cerca de Key West y las Bahamas, con maniobras que incluyen cambios de rumbo y patrones de patrullaje.

Otro buque identificado como “U.S. Warship” se encontraba al norte de Cuba, a unas 9.1 millas náuticas de Key West, reforzando la presencia en el área.

Además, se detecta la actividad de otras embarcaciones como el USAV LT. Gen. William B. Stoney Point en operaciones cerca de Santiago de Cuba, lo que amplía el radio de acción hacia el oriente de la isla.

Aunque no hay confirmación oficial sobre el objetivo de estos movimientos, analistas señalan que no se trata de una coincidencia. La concentración de medios navales y logísticos podría responder a un incremento de la vigilancia estratégica en torno a Cuba y el Caribe.