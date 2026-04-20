EE.UU. fortalece posiciones en el estrecho de la Florida: Barcos de guerra navegan cerca de Cuba

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La presencia de buques militares estadounidenses en el estrecho de la Florida se ha intensificado en los últimos días, con movimientos que sugieren una operación sostenida en una de las zonas más sensibles del Caribe.
Datos de rastreo marítimo muestran varias embarcaciones de la Marina de EE.UU. y del Military Sealift Command operando entre Key West, las Bahamas y el norte de Cuba.
Según información publicada por la cuenta especializada Falcon (@FlconEYES) el 18 y 20 de abril de 2026, el buque de apoyo logístico USNS Laramie (T-AO-203), junto al USNS Patuxent, forma parte de una flota destinada a reabastecimiento en alta mar.
A ellos se suma el USS Wichita (LCS-13), un buque de combate litoral de clase Freedom, que habría entrado en Key West tras mantener presencia activa durante todo el fin de semana en la zona.
Las imágenes de seguimiento marítimo confirman que el USNS Laramie navegaba frente a la costa este de Florida con rumbo sur, a una velocidad aproximada de 7.7 nudos, mientras que el USS Wichita operaba cerca de Key West y las Bahamas, con maniobras que incluyen cambios de rumbo y patrones de patrullaje.
Otro buque identificado como “U.S. Warship” se encontraba al norte de Cuba, a unas 9.1 millas náuticas de Key West, reforzando la presencia en el área.
Además, se detecta la actividad de otras embarcaciones como el USAV LT. Gen. William B. Stoney Point en operaciones cerca de Santiago de Cuba, lo que amplía el radio de acción hacia el oriente de la isla.
Aunque no hay confirmación oficial sobre el objetivo de estos movimientos, analistas señalan que no se trata de una coincidencia. La concentración de medios navales y logísticos podría responder a un incremento de la vigilancia estratégica en torno a Cuba y el Caribe.
Preguntas frecuentes sobre la presencia militar de EE.UU. cerca de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el estrecho de la Florida?
La intensificación de la presencia militar de EE.UU. en el estrecho de la Florida podría responder a un incremento de la vigilancia estratégica en torno a Cuba y el Caribe. Este despliegue coincide con la llegada del tanquero ruso Anatoly Kolodkin al Caribe, lo que refuerza la tensión geopolítica en la región. La presencia estadounidense busca monitorear el tráfico marítimo y reforzar las sanciones contra el suministro de petróleo a Cuba.
¿Qué barcos de Estados Unidos están operando cerca de Cuba?
Entre los barcos de EE.UU. operando cerca de Cuba se encuentran el USNS Laramie, el USNS Patuxent y el USS Wichita. Estos barcos están involucrados en operaciones de reabastecimiento y patrullaje en la región. Además, la actividad de otros buques como el USS Gerald R. Ford y el USS Iwo Jima en el Caribe también refuerza la presencia naval estadounidense.
¿Cómo afecta la presencia militar de EE.UU. a la situación en Cuba?
La presencia militar de EE.UU. cerca de Cuba aumenta la presión estratégica sobre el régimen cubano. Esta situación se da en un momento en que Cuba enfrenta una crisis energética, con apagones prolongados y escasez de combustible. La vigilancia estadounidense busca impedir el suministro de petróleo sancionado desde Rusia y Venezuela, lo que podría agravar aún más la crisis en la isla.
¿Qué implica el despliegue de buques como el USS Gerald R. Ford en el Caribe?
El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford representa una capacidad de proyección militar sin precedentes en la región. Este buque, el más moderno de la Armada de EE.UU., tiene la capacidad de realizar operaciones continuas de largo alcance, lo que refuerza el control marítimo en el Caribe y aumenta la presión sobre Cuba en el contexto de la operación Southern Spear.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.