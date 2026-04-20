Así fue el desembarco de los marines en el carguero iraní decomisado por EE. UU.

Tropas de la 31ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de EE. UU. abordaron y confiscaron este domingo el buque de carga de bandera iraní M/V Touska en el norte del Mar Arábigo, en el primer decomiso físico desde que entró en vigor el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

El destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) interceptó al Touska mientras navegaba a 17 nudos con destino al puerto iraní de Bandar Abbas, procedente de Malasia. Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias durante un período de seis horas que la tripulación del buque ignoró por completo.

Antes del abordaje, el Spruance ordenó evacuar la sala de máquinas mediante comunicación de radio: "Motor Vessel Tosca, motor vessel Tosca. Desaloje su sala de máquinas, desaloje su sala de máquinas. Estamos preparados para someterlo a fuego inhabilitante".

Ante la negativa de la tripulación, el destructor disparó varios proyectiles de su cañón MK 45 de cinco pulgadas contra el compartimento de propulsión del Touska, inutilizando el buque.

Posteriormente, los marines partieron en helicóptero desde el buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7), cruzaron el Mar Arábigo y descendieron mediante rappel sobre el carguero iraní, tomando custodia del navío, que permanece bajo control estadounidense, según Axios.

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) precisó en la red social X que "las fuerzas estadounidenses actuaron de manera deliberada, profesional y proporcional para garantizar el cumplimiento".

El presidente Donald Trump describió la acción en sus redes sociales: "El USS Spruance les dio una clara advertencia para detenerse. La tripulación iraní no cumplió, lo que llevó a nuestro buque naval a detenerlos decisivamente creando una brecha en la sala de máquinas".

El M/V Touska es un portacontenedores de aproximadamente 275 metros de eslora que figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro desde noviembre de 2018, vinculado a la Línea Naviera de la República Islámica de Irán (IRISL), por transportar materiales controlados por el Grupo de Suministradores Nucleares y bienes militares para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah.

Desde el inicio del bloqueo, las fuerzas estadounidenses habían dado instrucciones a 25 buques comerciales a dar la vuelta o regresar a puertos iraníes, pero el Touska fue el primero en resistir activamente las órdenes.

El bloqueo naval fue ordenado por Trump el 12 de abril mediante proclamación presidencial, tras el colapso de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La operación involucra más de una docena de buques de guerra, más de 100 aeronaves y aproximadamente 10,000 marineros, marines y aviadores.

Irán calificó el abordaje como piratería armada y acusó a EE. UU. de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, mediado por Pakistán, que vence el 22 de abril, en medio de una segunda ronda de negociaciones prevista para hoy en Islamabad.

Acorde a Gulf News, el mando militar iraní Khatam Al-Anbiya advirtió que "las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y tomarán represalias contra esta piratería armada y el ejército estadounidense".